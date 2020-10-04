Rus Kozmonotlar, İdrardan Su Çıkaran Sistemi Test Edecek

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan Rus kozmonotların test etmesi için idrardan su çıkarabilecek yeni bir sistem gönderiliyor. Bu tür sistemler sayesinde kargo uzay araçlarında suya olan ihtiyaç azalacak.

Size bu hafta içerisinde aktardığımız bir haberimizde NASA'nın 23 milyon dolarlık uzay tuvaletinden bahsetmiştik. Özellikle uzun uzay yolculukları için tasarlanan bu tuvaletler, uzayda görevde olan astronotlar için gereken su ihtiyacından da tasarruf edilmesini sağlıyor.

İdrarın yeniden değerlendirilmesini sağlayacak yeni bir sistem de Rusya tarafından geldi. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki kozmonotlar, yeni deneysel su geri dönüştürme sisteminin verimliliğini test etmeye hazırlanıyorlar.

Kozmonotlar için yeni su geri dönüştürme sistemi

Rus kozmonotlar için geliştirilen ve istasyondaki Rassvet modülüne yüklenen bu yeni sistem, insan idrarındaki suyun çıkarılmasını sağlıyor. Çıkarılan bu su, daha sonrasında içmek için kullanılıyor.

Bir Rus kozmonot olan Ivan Vagner, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, deneyin "Separatsia" olarak adlandırılan "ayırma" kısmının nasıl yapıldığını açıkladı. Vagner'in yaptığı paylaşıma göre, idrar yeniden üretim sisteminden bir kova saf su, yoğunlaştırılmış su yeniden üretim sistemine ekleniyor. Bu sürecin sonunda ise içilebilir su elde ediliyor.

Ülkelerin uzay ajanslarının bu tür idrardan yeniden su elde etme sistemleri, özellikle kargo uçuşları için de büyük bir önem taşıyor. Bu tür sistemler sayesinde Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotlara gönderilecek kargo uzay araçlarında su için gereken alan azaltılabiliyor.

Ayrıca en başta söylediğimiz gibi bu tür sistemler uzun uzay yolculukları için de kritik bir öneme sahip. Oldukça uzun sürecek insanlı Ay ve Mars uçuşlarında yine bu gibi sistemler oldukça önemli olacak.