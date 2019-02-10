Rusya, 2031 Yılında Ay'a İlk Kez Ayak Basacak

Uzay çalışmaları konusunda büyük eforlar sarfeden Rusya, sonunda Ay'a ayak basacak. Rus kozmonotların 2031 itibari ile Ay ve Dünya arasında yoğun bir programı olacak.

Uzayın keşfi hedefi ile son yıllarda gelişmeler hiç olmadığı kadar hızlandı. Ulusal ajansların yanı sıra, özel şirketlerin de artık bu yarışa katılması ile çok daha heyecanlı bir hale gelen uzay görevleri arasında Rusya için hala bir eksik vardı: Ay'a ayak basmak. Süper güç, bu hedef doğrultusunda 2031 senesinde, kozmonotlarını Ay'a gönderecek ve Ruslar, ilk kez Ay'a ayak basmış olacak.

Ay görevi ile ilgili bilgi, Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren, Makine İnşa Araştırma Enstitüsü'ne ait bir belgede yer aldı. Belgede yazılanlara göre, Rus kozmonotların 2031'de Ay'a ilk kez basması ile birlikte detaylı Ay görevleri başlayacak. Rusya 2031'i takip eden yıllarda, Ay'a bazı test araçları ve bilimsel amaçlı araştırmalar için de robotlar gönderecek.

Ay'a gönderilecek olan ilk mürettebat, Rusya Bilimler Akdemisi'nin verdiği görevleri yerine getirecek. Gerçekleştirilecek olan ilk görevden sonra, kozmonotlar Ay ile Dünya arasında sık sık yolculuk yaptıkları görevlere çıkacaklar. Rusya'nın hedefi ise 2034 yılında ilk Rus Ay üssünün inşaasına başlayarak, 2035 senesine bu hedefini tamamlamak.