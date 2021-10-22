Rusya, 61 Samsung Akıllı Telefonun Satışını Yasakladı

Moskova Tahkim Mahkemesi, Samsung'un 61 akıllı telefon modeline ithalat, satış ve depolama yasağı getirdi. Galaxy Z Fold'un da dahil edildiği yasağın nedeni ise Samsung'un elektronik ödeme hizmeti Samsung Pay oldu.

Rusya'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Moskova Tahkim Mahkemesi, Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un tam 61 adet akıllı telefon modeline ithalat, satış ve depolama yasağı getirdi. Alınan kararda, şirketin nispeten eski modellerinden en yeni modellerine kadar pek çok akıllı telefon bulunuyor.

Edinilen bilgilere göre Samsung Galaxy J5 gibi modeller ile Galaxy Z Fold gibi yepyeni akıllı telefonların da Rusya'ya girişi yasaklandı. Peki neden böyle bir şey yaşandı? Rusya, neden Samsung'un akıllı telefonlarına ithalat, satış ve depolama yasağı getirdi. Dilerseniz hemen, yaşanan gelişmelere yakından bakalım.

Yasağın nedeni, Samsung Pay

Samsung'un Rusya'da banlanmasının nedeni, İsviçre merkezli Sqwin SA isimli bir şirket. Rusya'dan alınan bir patentle özel bir elektronik ödeme sisteminin sahibi olan şirket, Samsung hakkında şikayetçi olmuştu. Şirketin iddiasına göre Samsung, Sqwin SA'nın haklarını ihlal ediyordu. Moskova Tahkim Mahkemesi tarafından yapılan incelemelerde, Samsung'un hak ihlali doğrulanmış oldu. Samsung'un bu hamleye karşı ne yapacağı tam olarak bilinmiyor.

Elektronik ödeme sistemlerinin Rusya'daki varlıklarına baktığımızda, pazar payının yüzde 32'sinin Google Pay'e ait olduğunu görüyoruz. Apple Pay'in yüzde 30'luk hakimiyetinin olduğu Rusya'da Samsung Pay'in büyüklüğü ise yüzde 17. Rus uzmanlar, Moskova'nın verdiği kararın domino etkisi yaratabileceğini, Google ve Apple'ın ödeme sistemlerinin de davalara konu olabileceğini ifade ediyorlar.