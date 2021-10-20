Samsung Unpacked etkinliğinde Samsung, istediğiniz gibi özelleştirebileceğiniz Samsung Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition’ı duyurdu. Etkinlikte ayrıca yeni özel tasarım Galaxy Buds 2 ve Galaxy Watch 4'ler de tanıtıldı.

Samsung, geçtiğimiz aylarda tanıttığı Galaxy Z Flip 3 ve Z Fold 3 ile hem tepki çekmiş hem de övgü toplamıştı. Güney Koreli teknoloji devi, geçtiğimiz günlerde ise yılın son ‘Unpacked’ etkinliğini yaptı.

Yapılan etkinlikte ise Samsung Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition yani ısmarlama sürümü tanıtıldı. Adının hakkını veren bu model ile standart Galaxy Z Flip 3’ten biraz daha 'renkli' bir şekilde karşımıza çıkıyor.

49 farklı kombinasyon mevcut

Z Flip 3 Bespoke Edition, standart Z Flip 3’ün çok daha özelleştirilebilir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Cihazı satın alırken siyah ve gümüş olmak üzere iki çerçeve renginden biri seçebiliyorsunuz. Buna ek olarak mavi, sarı, pembe, siyah ve beyaz olmak üzere 5 farklı ön ve arka panel rengini de seçebildiğiniz telefonda toplamda 49 farklı kombinasyonu kullanarak tamamen kendinize özel bir Galaxy Z Flip 3’e sahip olabilirsiniz.

Samsung ayrıca Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition ile birlikte Galaxy Watch 4’e yeni bir güncelleme yayınladığını da açıkladı. Bu güncelleme sayesinde 4 adet özelleştirilebilir saat arayüzünü saate ekleyen Samsung, kullanıcıların bu arayüzleri diledikleri gibi değiştirebileceğini de açıkladı. Saat arayüzlerine ek olarak çift tıklama ile istenilen uygulamanın açılması ve saatin düşme uyarısına özel hassasiyet belirleme gibi özellikler de saate eklendi. Yeni güncellemeyle birlikte Galaxy Watch 4 kullanıcıları, 60 günlük Starava üyeliğine de ücretsiz sahip olabilecekler.

Özel tasarım kulaklıklar ve saatler

Ekinlikte ayrıca 2 adet Maison Kitsuné tasarımlı ‘özel üretim’ Galaxy Buds 2 ve Galaxy Watch 4 tanıtıldı. ‘Ay taş beji’ ve ‘Yıldız tozu grisi’ isimli yeni renklerle piyasaya sürülen bu saat ve kulaklıklar, ünlü moda markasının sıradışı tasarımlarına uygun şekilde dizayn edilmiş durumda.

Samsung Galaxy Z Flip 3 Bespoke Editionsunduğu renk seçeneklerine ek olarak kullanıcılarının seçtiği renklere uygun özel duvar kağıtları ve kilit ekranları ile kullanıcılara sunulacak.