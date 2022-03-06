Rusya, Yaptırımların Ardından Çin'le Ortaklık Kuruyor

Rus bankaları, Mastercard ve Visa'nın yaptırımlarının ardından Çin ile ortaklık kurmaya hazırlanıyor. Gelen haberlere göre Rus ödeme sistemi 'Mir' ve Çinli ödeme sistemi 'UnionPay' ortaklığında çıkarılacak olan kartlar için çalışmalara başlandı.

Rusya’nın geçtiğimiz hafta tarihe geçecek bir kararla Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından birçok ülke ve şirket, saldırılara yönelik aldığı kararları duyurmuştu. Dünya çapında milyonlarca insan tarafından kullanılan finans şirketleri de Rusya’da hizmetlerini askıya alarak uluslararası toplumun yanında bulunduklarını duyurmuştu.

Dün gelen haberlerde Apple Pay ve Google Pay’in ardından dünyanın en büyük çevrim içi ödeme platformu PayPal’ın ülkedeki hizmetlerini durdurduğu ifade edilmişti. Bugün ise dev finans şirketleri Mastercard ve Visa, Rusya’nın Ukrayna topraklarını kabul edilemez bir şekilde işgal etmesinin ardından operasyonlarını askıya aldığını belirtmişti. Şimdi de gelen haberler, bu yaptırımların ardından Rusya’nın nasıl bir yol izlemeyi planladığını gösterdi.

Rusya, yaptırımların ardından Çin ile ortaklık kurmayı planlıyor

Rus bankaları tarafından yapılan açıklamalara göre Visa ve Mastercard’ın kararının ardından Rusya, ödeme sistemleri konusunda Çin ile işbirliği yapmaya hazırlanıyor. Ülkenin en büyük bankası Sberbank tarafından yapılan açıklamalarda; Rus ödeme sistemi ‘Mir’ ile Çinli ‘UnionPay’ ödeme sistemi tarafından ortak bir şekilde çıkarılacak olan kartlar için çalışmalara başlandığı aktarıldı.

Rusya’nın bir diğer büyük bankası Alfa-Bank da yaptığı açıklamalarda ‘UnionPay’ ile ortaklık kurmaya ve kartlar çıkarmaya hazırlandıklarını belirtti ve sistemin 180 ülkede kullanılabileceğini aktardı. Yine bir büyük Rus bankası Tinkoff da’Mir’ ve ‘UnionPay’ kartları için çalışmaların sürdüğünü yaptığı açıklamalarda kaydetti.

Bu ödeme sistemlerinden bahsedecek olursak; ‘Mir’, Rusya Merkez Bankası tarafından 2017 yılında piyasaya sürülen ve bir sistem üzerinden elektronik para transferleri için kullanılan bir hizmet. 20 yıla yakın süredir piyasada bulunan Çin’in banka kart hizmetleri ağı ‘UnionPay’in ise tüm dünyada 2.500’den fazla kurumda kullanıldığı ve şu ana kadar bu sisteme ait 7 milyardan fazla kartın çıkarıldığı ifade ediliyor.