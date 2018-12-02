Rusya'nın Ay'a İstasyon Kurma Planı Ne Zaman Gerçekleşecek?

Rusya daha detaylı uzay çalışmaları yapabilmek ve kozmonotlara daha iyi destek sağlamak için Ay'a üs kuracak.

ABD ve Rusya arasında geçmişten bu yana süregelen uzay yarışında, Rusya yeni bir adım atmaya karar verdi. Roskosmos ve Rusya Bilimler Akademisi (RAN) konseyinin aldığı karara göre, 2026 ile 2040 yılları arasında ülke, ay yüzeyine geniş imkanlar barındıracak bir üs kurmayı planlıyor.

Aslında bu düşünce önceki yıllarda gündeme getirilmişti fakat onay verilmesi biraz zaman aldı. Gerekli çalışmalar ve planlamalar yapıldıktan sonra, Ay yüzeyine kurulacak üs, kozmonotlar için yaşam destek ve radyasyondan koruma sistemleri, hem dünyanın hem uzayın rahatlıkla izlenebileceği gözlem evi, iletişim tesisleri, test merkezleri ve yeni araçların inşaa edilebileceği teknolojik imkanlara sahip olan bölümler de barındıracak.

İstasyon dünyadan ayın en çok gürünen yüzü olan, güney kısmına konumlandırılacak. Böylelikle iletişim ve ulaşım gibi ihtiyaçlar daha kolay bir şekilde sağlanabilecek. 2025 yılının sonlarına doğru istasyonun kurulma çalışmaları başlayacak ve kozmonotları taşıyacak gemi ve kalkış iniş sistemleri de, kurulum inşaa işlemi tamamlandıktan sonra yörüngede ki istasyona yerleştirilecek.