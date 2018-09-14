Rusya'nın Soyuz Gemisindeki Deliğin Zararı Büyük

Uluslararası Uzay İstasyonuna bağlı bir uzay gemisinde ortaya çıkan gizemli deliğin hikayesi derinleşmeye devam ediyor. Rus haber grubu TASS'tan gelen yeni bir raporda, deliği delen kişi, sadece Rus Soyuz'una zarar vermemiş olabilir.

Adı açıklanmayan kaynaklara atıfta bulunan TASS, delik bulunduğunda, ISS mürettabatının gemideki hasarın ayrıntılı bir analizini gerçekleştirdiğini bildiriyor. Kullandıkları araçlardan bir tanesi, deliğin diğer tarafında ne olduğunu görmek için kullanılan bir endoskopdu. Görüntüleri ve videoyu Dünya'ya geri gönderdiklerinde, Rus Uzay Ajansı, deliğin diğer tarafında bulunan bir bileşende hasar buldu.

Gövde dışında, meteorlardan korunmayı sağlayan anti-meteor kalkanı da hasarlandı. TASS raporu, deliğin nerede ve ne zaman delindiği ile ilgili birkaç yeni bilgi sunuyor. Kaynağa göre, uzay aracının tüm bileşenleri son montaj sürecinde fotoğraflandı ve bu fotoğraflarda hiçbir hasar yoktu. Bunun anlamı da, deliğin ya uzay aracının inşası bittiğinde ya da uzun süren inceleme evresinde meydana geldiği.

Rusya, soruşturmada bir şüpheli olup olmadığını veya kimin sorumlu olabileceğine dair herhangi bir bilgi açıklamadı. İlk raporlar, suçlunun içsel olarak zaten bulunmuş olabileceğini öne sürdü, ancak bu söylentiler dönmeye başladığı için ortaya hiçbir şey çıkmadı.