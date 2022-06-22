Ryan Reynolds, Kâr Amacı Gütmeyen Bir Kuruluş Açıyor

Deadpool rolüyle gönlümüze taht kuran ünlü komedi oyuncusu Ryan Reynolds, kendi YouTube hesabından paylaştığı bir video ile yeni bir kâr amacı gütmeyen kuruluş açtığını duyurdu. Gelin detaylara beraber göz atalım.

Ryan Reynolds, kırmızı kostümlü küstah bir anti-kahraman olmaktan yeterince temsil edilmeyen topluluklardaki yaratıcı kişiliklere imkân sağlamaya geçiş yaptı. Ünlü oyuncu, özellikle azınlık gruplardaki yaratıcı bireyleri artırmak ve yeteneklerini ortaya çıkarmak için kâr amacı gütmeyen bir kuruluş açacağını duyurdu.

The Creative Ladder isimli bu organizasyon; pazarlama, reklam, tasarım ve ticari üretim alanlarında öğrencilere ve gelecek vadeden yaratıcı bireylere programlar ve hizmetler açarak imkân sağlayacak. The Creative Ladder, bu sonbaharda faaliyete geçecek ve bir Yaratıcı Liderlik Konferansı ve yaratıcı bireylere temel yönetim becerilerini öğretmek için altı aylık bir Liderlik Akademisi içerecek.

Reynolds, gelişmeyi bir YouTube videosu ile duyurdu

Reynolds’un kurduğu bu yeni kuruluşta halihazırda yaratıcı kariyerlere sahip olanlar aynı zamanda liderlik eğitimi alacaklar ve kariyer geliştirme kaynakları ve ağ oluşturma fırsatlarını kendileri için daha erişilebilir hale geleceğinden yeteneklerini sağlamlaştırabilecekler. Reynolds, duyuru videosunda “mini filmler” yapmaya benzettiği reklam çekme sevgisini de dile getiriyor.

Creative Ladder kendi yürüttüğü çalışmada beyaz olmayan yaratıcı bireylerin %78'inin liseden mezun olduklarında bile işlerinin varlığından habersiz olduklarını ve %69'unun üniversiteden mezun olduktan sonra hâlâ iş bulamadığını ortaya koydu. Yaratıcı endüstrideki beyaz olmayan kişilerin %92'si, mevcut işe alım uygulamalarının işgücünün çeşitli yetenekli bireyleri işe almasını engellediğini de belirtiyor.

Reynolds, The Creative Ladder ile bu engelleri yıkmayı umduğunu söylüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.