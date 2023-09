Bazı oyun şirketleri, oyuncuları oyunda tutabilmek için neredeyse imkânsız başarımları oyunlarına dahil ediyor. Sizler için o başarımlardan bazılarını derledik.

Kimi oyuncu vardır sadece oyunu oynayıp çıkar, gerisiyle pek ilgilenmez; kimi oyuncu da oyunu bitirirken %100 bitirmek için ek bir çaba gösterir. Gerek başarımlar olsun gerek haritadaki soru işaretleri ve daha nicesi.

Bazı yapımcılar, kitleyi oyunda tutabilmek adına, yapması neredeyse imkânsız olan başarımları oyunlarına dahil ediyor. Bu içeriğimizde oyuncuları bir hayli zorlayan ve neredeyse imkânsıza yakın olan bazı başarımları listeledik.

Mortal Kombat 9'daki My Kung Fu is Stronger

Serinin efsanesi olarak nitelendirilen Mortal Kombat 9, seriyi sevenlerin gönlünde taht kurmayı başarmıştır. Saatlerimizi gömdüğümüz bu oyunda ne kadar saat oynarsanız oynayın, alması neredeyse imkânsız bir başarım var: My Kung Fu is Stronger. Bu başarımı alabilmek için yapmanız gerekenler:

100 galibiyet

150 X-Ray

100 fatality

10.000 litre kan dökmek

Aynı karakter ile 24 saat oynamak

Bu zor mu geldi? Hayır, bu daha hiçbir şey değil. Çünkü ‘’My Kung Fu is Stronger’’ başarımından bir tane daha var. Bu başarımda ise tek bir karakterle değil, yukarıda yazılanların hepsini tüm karakterler ile yapmanız gerekiyor.

Kısacası oyunda 28 temel karakter olduğunu varsayarsak; minimum 672 saat Mortal Kombat 9 oynamamız gerekiyor. Bu da alması oldukça zor olan bu başarımı, neden tamamlayabilen çok az kişi olduğunu mantıklı kılıyor.

Outlast 2'deki Messiah

Gerilim ve korku türünün ülkemizde en sevilen örneklerinden biri olan Outlast serisinin 2. oyunu Outlast 2’de, oyun tarihinin en zor başarımlarından birisi bulunuyor: Messiah. Bu başarımı almanız için yapmanız gerekenler:

Oyunu en zor modda bitirmek

Kameranın bataryasını hiç değiştirmemek

Oyunu en zor modda bitirmek kendi başına zaten bir hayli zor. Öldüğünüzde oyuna baştan başlıyorsunuz falan ama tek silahınız olan kameranın bataryasını değiştirmemek… Tamamıyla kendimize yaptığımız bir işkence haline dönüşüyor.

Minecraft'taki Almost There

Minecraft’ın 1 Nisan 2020’de özel olarak yayınladığı sürümde, oyun rastgele milyonlarca dünya oluşturuyor. Eğer bu sürümde portal aracılığıyla 1 milyon dünyaya girersek, oyun bize ‘’Almost there’’ başarımını veriyor.

Başarımı tamamlamak için gerçek hayatta minimum 100 yıl boyunca portallara girip çıkmamız gerekiyor. Eğer bu başarımı ilk elde eden olmak isterseniz, şimdiden torununuza vasiyet verebilirsiniz.

Garry's Mod'daki Yes, I'am the real garry!

Garry’s Mod’da bulunan ‘’Yes, I’am the real garry!’’ başarımını kazanması tamamen şans, belki de imkansız…

Bu başarımı kazanmak için Garry’s Mod’un yapımcısı Garry Newman ile aynı saatlerde, aynı sunucuya girmeniz gerekiyor. İşin ilginç yanı; Garry, 2018’den beri herhangi bir sunucuya giriş yapmıyor.

Olur da bir gün iyi bir oyuncu olursak Garry ile bir gün aynı oyuna denk düşebiliriz. Kader kısmet…

Black Mesa'daki Pepperoni Prepitation

Half Life 1’in Remake’i olan Black Mesa’da, oyunun başlarında aldığımız bir pizza kutusunu oyun sonuna kadar götürürsek ‘’Pepperoni Prepitation’’ başarımını kazanıyoruz.

Ortalama 15 saat süren Black Mesa’da, 11. bölümünde aldığımız bir pizza kutusunu oyun sonuna kadar götürmek, oyunu tam anlamıyla bir hamallık simülasyonuna çeviriyor. Oyun boyunca görülebilen birkaç pizza kutusu var fakat hilelerin yardımı olmadan sadece bir tanesine ulaşabiliyoruz.

Bu başarımı kazandığımızda G-Man ile konuşurken gökte pizza yağmuruna sıra gelecek.

Wolfenstein 2: The New Colossus'daki Mein Leben

Oyunun orta seviyesinde bile ölmemek çok zorken, bu seviyeyi en yükseğe çekmek akıl sağlığını seven bir insanın yapacağı bir hareket değil gibi.

Wolfenstein 2: The New Colossus oyununu Mein Leben zorluk seviyesinde bitirmeniz gerekiyor. Bitirdiğinizde ‘’Mein Leben’’ başarımını açacaksınız fakat bu sandığınız kadar zor değil, daha da zor.

Mein Leben zorluk seviyesini seçtiğinizde oyunu hiçbir şekilde kaydedemiyorsunuz. Canınız ise sadece 1 oluyor. Yani ölürseniz oyuna Outlast’taki gibi en baştan başlamanız gerekiyor.

İmkansız değil fakat yapması çok zor olan bu başarımı yapabilen herkese saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Yapmak isteyenlere de bol şans dileyip, listeye kaldığım yerden devam ediyorum.

Metal Gear Solid 4: Guns of The Patriots'taki The Legandary Hero

MGS (Metal Gear Solid) serisinin 4. oyunu Guns of The Patriots’ta, oyun tarihinin en zor başarımlarından biri bulunuyor: The Legandary Hero. Bu başarımı alabilmek için yapmanız gerekenler:

Oyunu 8 kere bitirmek

Oyunu en zor modda ölmeden, kimseyi öldürmeden, can yenilemeden ve fark edilmeden bitirmek

Tüm saydıklarımızı 5 saatin altında bir sürede yapmak

Bunların hepsini bir arada ve 8 defa yapmak bir hayli zor fakat buna rağmen bunu yapan 5000’in üzerinde oyuncu var. Ne dersiniz, sizce de buna değer mi?

Black Mesa'daki Rare Specimen

Aslında bu başarım yukarıda anlattığımız ‘’Pepperoni Prepitation’’ başarımı ile neredeyse aynı. Değişen şey, pizza kutusu yerine mor bir şapka ve tabii ki ismi Rare Specimen.

Bu sefer 11. bölüm yerine 14. bölümde bu şapkayı alabiliyoruz. Pepperoni Prepitation başarımını bundan daha zor kılan ise bu. Elinizde bu şapka ile oyunu bitirirseniz G-Man bu şapka takılı bir şekilde bizimle konuşuyor ve Rare Specimen başarımını bu şekilde kazanmış oluyoruz.

Bazıları zor, bazıları imkânsız, bazıları da neredeyse imkânsıza yakın. Oyunları %100 bitirmek gördüğümüz üzere her babayiğidin harcı değil. Zor bir iş olduğu ortada fakat keyfi de orada değil mi zaten? Bu başarımlar arasında sizin en zor bulduğunuz hangisi oldu?