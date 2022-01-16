İnternet ortamında kişisel bilgilerimizin korunmasıyla ilgili halk arasında bir endişe havası varken Apple cihazlarda kullanılan Safari tarayıcısında büyük bir güvenlik sorunu olduğu tespit edildi. Kullanıcıların kişisel bilgileri internet siteleri üzerinden elde edilebilir.

Safari’de tespit edilen bir yazılım hatasının kullanıcı gizliliğini tehdit ettiği ortaya çıktı. 9to5Mac adlı Apple cihazlarıyla ilgili yaptığı haberlerle bilinen haber sitesinden elde edilen bilgilere göre Safari’deki bu hatanın, kullanıcıların arama geçmişine ve hatta Google hesap bilgilerine bile ulaşabildiği açıklandı.

Safari’nin IndexedDB adlı tarama motoru veri depolayıcısında tespit edilen bu hatanın Mac ve iOS işletim sistemi kullanan bütün cihazlarda var olduğu belirtiliyor. Geçtiğimiz aylarda Google ve Facebook’un, Safari’nin gizliliğini delmeye çalıştığına dair ortaya çıkan bilgilerden sonra Safari’de böyle bir sistem hatasının tespit edilmesi dikkat çekici bir detay. Öyle ki, kullanıcıların kişisel bilgilerinin açığa çıkartıldığı bu hata, reklamcılık adına da büyük fayda sağlayabilir.

Herhangi bir internet sitesi tehdit oluşturuyor olabilir:

Elbette bu hatanın Google ve Facebook tarafından oluşturulduğunu söylemiyoruz. Ancak kullanıcılar, girdikleri internet sitelerinde Google Kullanıcı bilgilerinin çalınması ve kişisel verilerinin yanı sıra internet geçmişlerinin de ortaya çıkması tehdidiyle karşı karşıya. Buna ek olarak, Safari’deki IndexedDB veri deposunun bütün internet sitelerine açık olduğu belirtiliyor. Bu da her sitede bu tarz bir ‘bilgi hırsızlığının’ olabileceğine işaret ediyor.

Şu anda Safari’nin yeni versiyonunu kullanan bütün iPhone, iPad ve Mac modellerinde bu güvenlik sorununun var olduğu belirtiliyor. FingerprintJS adlı tarayıcılarla ilgili güvenlik sorgulamaları yapan bir internet sitesi, bu hatayı Kasım ayının sonunda Apple’a bildirdiklerini ancak herhangi bir geri dönüş alamadıklarını ifade ediyor.