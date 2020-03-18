Sağlık Bakanı: 93 Yeni Vakamız Var, 1 Hastayı Daha Kaybettik

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Corona virüsü ile ilgili güncel verileri açıkladı. Bakan Koca'nın açıklamasına göre bugün 93 adet pozitif Corona virüs tanısı konuldu. Ne yazık ki bir COVID-19 hastası vefat etti.

Çin'in Wuhan kentinde 2019 yılının Aralık ayında ortaya çıkan ve çok kısa bir sürede dünya geneline yayılan yeni tür Corona virüsü, orta yaşın üzerindeki kişiler için ciddi bir sağlık riski oluşturmasıyla tanınıyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde ülkemize de giriş yapan COVID-19 (Corona virüsü) için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni bir açıklama gerçekleştirdi.

Sağlık Bakanı: 93 yeni vaka var.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün geç saatlerde yaptığı açıklama ile 51 yeni vakanın bulunduğunu ve toplam vaka sayısının 98'e yükseldiğini açıklamıştı. Bakan Koca'nın resmi Twitter hesabı üzerinden az önce yapılan açıklamaya göre bugün içerisinde pozitif Corona virüsü vaka sayısında 93 artış olduğu belirtildi.

Erkek bir hasta vefat etti.

Fahrettin Koca'nın Twitter hesabı üzerinde gerçekleştirilen açıklamada 63 yaşında bir erkek hastanın vefat ettiği açıklandı. Toplam hasta sayısının 191'e yükseldiğine değinene Bakan Koca, bugün sonuç veren testler ile alınması gereken tedbirlerin fazlasıyla zorunlu olduğunu sözlerine ekledi.

Dün canlı yayında yapmış olduğu basın açıklaması ile Sağlık Bakanı, 89 yaşında bir hastasını kaybettiğini üzülerek duyurmuştu. Bugünkü açıklama ile Türkiye'de COVID-19 kaynaklı gerçekleşen toplam ölüm sayısı 2'ye yükseldi.