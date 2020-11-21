Sağlık Bakanı'ndan Çin'den Gelen Aşıyla İlgil iAçıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aralık 2020’de 10 milyon doz getirilecek Çin merkezli Covid-19 aşısının Faz-3 çalışmalarında gönüllü olarak aşı olmak isteyen kişi sayısını açıkladı. Koca, başvuran 20 bin kişiye, 83 milyon adına teşekkür etti.

Tüm dünyada ikinci dalgası başlayan koronavirüs pandemisi, ülkemizde de yeniden önemli etkiler yaratmaya başladı. Bu noktada yeni tedbirler gelirken bir noktadan da aşı konusunda olumlu haberler geliyor. Geçtiğimiz gün, önümüzdeki ay Çin’den 10 milyon Covid-19 aşısı tedarik edeceklerini söyleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün Çin’deki aşıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Twitter hesabından Çin’den gelen aşıyla ilgili konuşan Bakan Koca, “Ülkemizde Faz-3 çalışmalarına 15 Eylül’de başlanan Çin’de geliştirilmiş Covid-19 aşısı, ilkin gönüllü sağlık çalışanlarına uygulanmıştı. Çalışmaların devamı için bu sabah sizlerden gönüllü aradığımızı duyurduk. Gün bitmeden 20 bin başvuru aldık. 83 milyon adına binlerce teşekkür” şeklinde açıklama yaptı.

Tüm dünya Covid-19 aşılarında olumlu gelişmeler yaşanıyor

Çok yakında ilk senesini dolduracak Covid-19 virüsü için uzun bir süredir binlerce bilim insanı aşı geliştirmeye çalışıyor. Bu noktada bazı ülkeler daha ileride olurken, en başarılı ülkeler arasında ABD, Çin ve İngiltere bulunuyor. Önümüzdeki ay yüksek sayıda dozlarla üretilmeye başlayacak bazı aşılar arasında Çin’in geliştirdiği bir aşı da bulunuyor. Salgının sıfır noktası olan Çin, diğer ülkelerden daha önce bu aşı çalışmalarına ağırlık vermişti. Şu anda da ülkemize en fazla aşıyı gönderme potansiyeline sahip ülke olan Çin’in aşısının Faz-3 çalışmaları büyük bir önem arz etmeye devam ediyor.

Fahrettin Koca’nın açıklamalarına göre önümüzdeki günlerde binlerce gönüllü Çin’den getirilen Covid-19 aşılarını olacak ve sağlık durumları izlenecek. Şu ana kadar çok ciddi bir yan etkisi olmadığı tespit edilen aşının test süreci bittikten sonra risk grubu öncelikli olmak üzere milyonlarca insana uygulanacak.