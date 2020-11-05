ERÜ'nün Geliştirdiği COVID-19 Aşı Adayı İlk Kez Uygulandı

Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen COVID-19 aşı adayı ilk kez bir gönüllüye uygulandı. Ocak ayının başlarına kadar sürecek Faz 1 çalışmaları boyunca aşı adayı 44 gönüllüye uygulanacak.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından yapılan açıklamalara göre Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (ERAGEM) geliştirilen ve Sağlık Bakanlığınca da desteklenen ERUCOV-VAC adlı COVID-19 aşı adayının Ar-Ge çalışmaları tamamlandı.

Etik kuruldan izin alınması ve Sağlık Bakanlığı’nın da onaylamasıyla birlikte ERUCOV-VAC inaktif aşı adayı, Erciyes Üniversitesi İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (İKUM) ilk kez bir gönüllüye uygulandı ve Faz 1 çalışmalarına başlandı. COVID-19 aşı adayı için ilk gönüllü Nazif Durna oldu.

Konuyla ilgili olarak “İnşallah insanlara umut olurum” ifadelerini kullanan Nazif Durna, aşı çalışmalarının bir parçası olduğu için mutlu olduğunu ifade ederken, akademisyenlere de çalışmalarından dolayı teşekkür etti. ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ise aşı adayının periklinik çalışmalarının tamamlandığını, Faz 1 çalışmalarının da ocak ayının başlarında tamamlanmasının planlandığını belirtti.

Prof. Dr. Çalış, aşının ilk kez bir gönüllüye uygulanmasıyla ilgili olarak, “Böylece aşı çalışmamızda Faz 1 çalışmasına geçmiş bulunmaktayız. Faz 1 çalışması yaklaşık iki ay sürecektir. İnşallah önümüzdeki yıl ocak ayının başlarında bitirmeyi planlamaktayız. Faz 1 çalışmalarının başarılı olması halinde ise üniversitemizde diğer faz çalışmalarına geçilmesi planlanmaktadır. Üniversitemiz tarafından geliştirilen aday aşımız ve ülkemizdeki diğer aşı merkezler tarafından geliştirilen aşılar inşallah COVID-19'a karşı vatandaşlarımıza sunulmuş milli aşılarımız olacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklamalara göre ERUCOV-VAC inaktif aşı adayı, Faz 1 aşaması boyunca yaşları 18 ila 55 arasında değişen sağlıklı ve daha önce COVID-19 hastalığına geçirmemiş 44 gönüllüye uygulanacak. Aşı, gönüllülere üçer hafta arayla iki kez uygulanacak. Elde edilen verilere göre ise diğer safhalara geçiş yapılacak.