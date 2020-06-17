Sağlık Bakanı'ndan Koronavirüsle İlgili Yeni Açıklamalar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülkemizdeki koronavirüs vakalarıyla ilgili olarak bazı açıklamalarda bulundu. Koca, birçok konuya açıklık getirirken aşı çalışmalarıyla ilgili de konuştu.

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüse hâlâ bir çare bulunabilmiş değil ve salgın her geçen gün yeni insanları etkilemeye devam ediyor. Açıklanan resmi rakamlara göre dünya genelinde 8,2 milyondan fazla vaka ve 445 binden fazla can kaybı bulunuyor.

Virüsün etkilediği ülkeler arasında Türkiye de bulunuyor. Ülkemizde 182 bin 727 koronavirüs vakası bulunurken salgın sebebiyle 4 bin 861 kişi de hayatını kaybetmiş durumda. Koronavirüsle ilgili ülkemizdeki gelişmeleri günbegün açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün yeni açıklamalarda bulundu. İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamalarından öne çıkanlar.

Türkiye, vaka sayısında 51. ölüm oranında 81. sırada:

Ülkelerin, her 1 milyon kişide çıkan pozitif vaka sayısına göre birbiriyle kıyaslandığını söyleyen Fahrettin Koca, “ABD 6 bin 673 vaka, İspanya 6 bin 233, İngiltere 4 bin 393, İtalya 2 bin 928, Fransa 2 bin 416, Almanya 2 bin 249 vaka bildirmiş. Ülkemiz 1 milyon kişi başına 2 bin 151 vaka ile 51. sırada yer almakta” dedi.

Koca, Türkiye’de 1 milyon kişi başına 57 vefat gerçekleştiğini ve ülkemizin 47. sırada yer aldığını söylerken ülkemizdeki ölüm oranının %2,67 olduğunu ve bu ölüm oranıyla 81. sırada yer aldığımızı ifade etti. Koca, Fransa’nınsa %18,7 ile ölüm oranında başlarda yer aldığını söyledi.

'Normalleşme, eski hayat tarzına dönüş değil'

Dünyada en yüksek günlük vaka sayısının 7 Haziran tarihinde gerçekleştiğini söyleyen Fahrettin Koca, henüz doğrudan bir ilaç bulunamadığını ve ilaç geliştirilemediğini ifade etti. Koca, başlatılan normalleşmeyle ilgili olaraksa şu ifadeleri kullandı:

“Her mesajımda sizleri durumdan bilgilendirmeye, risklere karşı uyarmaya çalışıyorum. Haziran ayıyla birlikte başlattığımız normalleşmenin eski hayat tarzına dönüş olmadığını ısrarla vurguladım. Toplum hayatının vazgeçilmez gereklerinin farkındayız. Üretim devam etmek zorunda; eğitim, ulaşım, ticaret, turizm ve bütün hizmet sektörlerinin canlı olması toplumun geleceği için vazgeçilmez unsurlar.”

'Sürpriz yok, beklenen sınırdayız'

Sağlık Bakanı, dönüşümün ne kadar dikkatli geçirilirse neticeye de o kadar kesin ulaşılacağını söylerken vaka sayısıyla ilgili olarak “Sürpriz yok, beklenen sınırdayız. Bu sınırı aşmamak sizin elinizde” dedi.

Hastaların hastanede kalma süresiyle ilgili olarak da konuşan Koca, ilk günlerde hastaların 20 günün üzerinde hastanelerde kaldığını ve bu sürenin artık 2,9 güne düştüğünü belirtti. Yoğun bağım süresi 2,7 güne inerken entübe edilen hasta sayısı da azaldı ancak entübasyonda kalma süresi 1 günden 2,6 güne çıktı.

Aşı çalışmaları:

Türkiye’de gerçekleştirilen aşı çalışmalarıyla ilgili olarak da konuşan Sağlık Bakanı; TÜBİTAK ve TÜSEB’in desteklediği bazı merkez ve üniversitelerde çalışmaların başlatıldığını, hayvan çalışmalarının devam ettiğini ancak henüz klinik safhasına gelinmediğini söyledi.

Dünya genelinde de klinik safhaya gelen aşı çalışmalarının oldukça sınırlı olduğunu söyleyen Koca, “Çin ve Rusya ile aşı çalışmalarında iş birliğini geliştirmeyi, klinik çalışma bazında bu iş birliğini daha güçlendirmeyi konuştuk. Bilim heyetlerimiz karşılıklı görüşüyor, çalışmaya devam ediyor. İki çalışmanın birinin eylül, birinin ekim ayında klinik çalışma safhasına gelebileceğini söyleyebilirim” dedi.

Sokağa çıkma yasağı konusu:

Muhabirlerden gelen "Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?" sorusuna da yanıt veren Fahrettin Koca, "Önümüzdeki dönemde sokağa çıkma kısıtlılığı gibi bir durumu düşünmüyoruz, Bilim Kurulu'nda gündeme gelmedi. Dalgalanmanın beklediğimizden fazla olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

YKS ve LGS'nin vaka sayıları üzerine etkisi:

Son günlerde tartışma konusu olan sınavlar hakkında gelen "YKS, LGS vaka sayılarını artırır mı?" sorusuna Fahrettin Koca, şu yanıtı verdi: "Her iki sınav için kurulun özellikle sınava giriş saatleri ve çıkış saatleri olmak üzere daha güvenilir girişleri sağlamak üzere tedbir alınması, o saatlerde sokağa çıkma yasağı olması hakkında önerisi oldu. Cumhurbaşkanımız ile bu öneriyi paylaştık, bu konuda hassasiyet gösterilmesi gerektiğini, her iki sınavla ilgili giriş ve çıkışların güvenli bir şekilde yapılmasıyla ilgili talimatı vermiş oldular."

Ayrıca maskenin zorunlu olduğu iller sorusuna da cevap veren bakan, Bilim Kurulu'nun İstanbul, Ankara ve Bursa için maske kullanımıyla ilgili önerisi oldu. İl Hıfzıssıhha Kurulları değerlendirip alınması gereken kararı alırlar dedi.