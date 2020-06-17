Koronavirüs, İnsanlığı Asteroit Tehdidine Hazırlıyor

Dünya’nın ve doğal olarak insanoğlunun en büyük varoluşsal tehditlerinin başında gezegene olası bir asteroitin çarpması geliyor. Uzmanlara göre, koronavirüs pandemisi ile mücadele etmeye yönelik geliştirilen acil eylem planları, gezegenimize doğru gelen tehditkar bir asteroit ile nasıl başa çıkabileceğimiz konusunda iyi bir fikir sunuyor.

Oluştuğu dönemden bu yana milyonlarca meteor çarpmasına maruz kalan Dünyamız, bugünkü haline gelene kadar pek çok badire atlattı. Bir zamanlar ekolojik zincirin en tepesinde yer alan dinozorların yok olmasına da neden olan meteor çarpması, Dünya'daki yaşamı bir toplu yokoluş konusunda tehdit eden belki de 1 numaralı konu.

Dinozorları yok eden meteor çarpmasının bir kez daha yaşanmayacağına dair kimse garanti veremez. Elbette, Dünyamıza irili ufaklı pek çok göktaşı çarpıyor, ancak bunların pek çoğu atmosfere girdikten hemen sonra parçalara ayrılıyor ve etkisini kaybediyor. Yine de, 2013’te Rusya’nın doğusundaki Çelyabinsk bölgesine düşen ve 1.200 insanı yaralayan meteor, insanlığın ‘kozmik bombardıman’ tehlikesini bir kez daha ensesinde hissetmesine neden olmuştu.

Uzmanlara göre insanlık, tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs, nam-ı diğer COVID-19 pandemisi ile olan savaşındaki doğru ve yanlışlardan, gezegeni bir asteroit çarpmasından nasıl koruyabileceği konusunda bazı değerli dersler çıkarabilir.

Uzay Kaşifleri Birliği Yakın Dünya Nesneleri Komitesi'ne başkanlık eden emekli NASA astronotu Thomas Jones, “Koronavirüsün, asteroit çarpışmasını engellemek için iyi bir vaka çalışması olduğunu düşünüyorum” dedi. Ülkelerin, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile kurdukları iş birliklerinin önemine değinen Jones, buna rağmen bazı hükümetlerin eksik ya da yanlış veriler göndererek örgütün salgına verdiği reaksiyonu geciktirdiğini belirtti.

Çoğu ülkenin, koronavirüse yönelik tepkisini kendi çıkarları doğrultusunda ve ekonomik önceliğine göre belirlediğinden söz eden Jones, “Bu anlaşılabilir, ancak bir asteroit tehdidi ile başa çıkmak için iyi bir model değil. En ufak bir anlaşmazlık ve bilgi eksikliği, göktaşının saptırılması veya yok edilmesinde hayati bir gecikmeye yol açabilir” şeklinde konuştu.

Göktaşına yönelik tüm gözlemlerin şeffaf bir şekilde paylaşılması ve çarpışmanın etkisiyle ilgili tüm tahminlerin uluslararası arenada incelenmesi gerekeceğini belirten emekli NASA astronotu, “Eğer güven ortamı sağlanamazsa, ülkeler kendilerini tek taraflı olarak savunacak. Bu da; zaman kaybına, kaynakların boşa gitmesine ve başarısızlık riskinin artmasına neden olacak” değerlendirmesinde bulundu.

NASA'nın Gezegensel Savunma Sorumlusu ve Gezegensel Savunma Koordinasyon Ofisi’nin (PDCO) program yöneticisi Lindley Johnson ise COVID-19 pandemisi ile asteroit tehlikesi arasında bazı paralellikler bulunduğunu söyledi. Bu benzerlikler hakkında, “Birincisi, elbette erken teşhisin önemi” diyen Johnson, tehdit ne kadar erken tespit edilirse, önlem alma şansının da o kadar artacağını ifade etti.

İnsanlığın, gelecekte kaçınılmaz olarak gerçekleşecek asteroit tehlikesine hazırlıklı olması gerektiğini belirten Johnson, “Soru, bu tehlikenin ne zaman geleceği. Bu, acil eylem planlarını çok daha önemli bir hale getiriyor. Olası bir pandemi durumunda tıbbi malzeme ve ekipmanların stoklanmasının ne kadar önemli olduğunu öğrendik. Asteroit tehdidi için de bu geçerli” dedi.