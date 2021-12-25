Sağlık Bakanı Koca'dan Yeni Omicron Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Hoca, bugün Omircron varyantına dair yeni bir açıklama yaptı. Twitter üzerinden yaptığı açıklamada yeni vakaların yüzde 10'undan fazlasının Omicron kaynaklı olduğunu kaydeden Koca, takviye dozun yapılması için bir kez daha çağrıda bulundu.

Bundan yaklaşık olarak bir ay önce ortaya çıkan ve yüksek bulaşıcılık oranı sayesinde kısa sürede tüm dünyada baskın varyant olmayı başaran COVID-19 Omicron varyantı, etkisi altına aldığı Afrika ve Avrupa ülkelerinin ardından kendisini Türkiye’de de hissettirmeye başladı. Hatırlayacağınız üzere Omicron varyantı iki hafta önce ülkemizde de görülmüş, ölüm oranını pek etkilemediği saptanmış olsa bile bulaşma gücünün yüksek olması sebebiyle Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca yeni varyanta karşı hatırlatma dozu olmanın önemini vurgulamıştı.

İlk Omicron vakalarının görülmesinin ardından Koca bugün yeni bir açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada Türkiye’deki gidişatın da giderek Avrupa’nınkisine benzemeye başladığını vurgulayan Koca, kalabalık illerde görülen yeni vakaların yüzde 10’undan fazlasının Omicron kaynaklı olduğunu kaydetti.

"Gerekli bilgiye ve salgın tecrübesine sahibiz"

Açıklamada bilinen ve COVID-19 salgını süresince uygulanan tedbirlerin dışında ekstra kişisel bir tedbire gerek olmadığını belirten Koca; maske, sosyal mesafe ve COVID-19 aşıları ile birlikte kalabalık ve havalandırması kısık yerlerden uzak durarak Omicron tehlikesi altında da hayatımıza devam edebileceğimizi aktardı.

Toplam vakalar içindeki oranının belirgin olmasına rağmen Omicron’un hastaneye yatışları ve yoğun bakıma ihtiyaç duyan vakaları artırmadığını ifade eden Koca; endişeye gerek olmadığını ve yeni virüsle savaşmak için yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olduğumuzu kaydetti. Yeni gelişmelerin ışığında hatırlatma dozunun önemini hatırlatan Koca, daha önce de duyurduğu üzere aşı takvimi üzerinden 3 ay geçmesi şartıyla herkesi takviye dozunu yaptırarak hastalığa karşı önlemini almaya davet etti.