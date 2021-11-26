DSÖ Yeni COVID-19 Varyantının Adını ‘Omicron’ Koydu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Güney Afrika’da tespit edilen yeni varyanta ‘Omicron’ adını verdi. DSÖ yaptığı açıklamada, “Ön bulgular yeni varyantın daha yüksek bulaşma riski taşıdığı yönünde” dedi.

Yaklaşık son üç yıldır tabiri caizse dünyaya kök söktüren ve milyonlarca kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan COVID-19 virüsü, geçirdiği mutasyonlarla birlikte ölümcül bir hastalık olmaya devam ediyor. Aşıların bulunmasına ve aşı yaptıran insanların artmasına rağmen mutasyona uğrayan virüs sebebiyle pandemi süreci bizimle olmaya devam edecek gibi görünüyor.

Ortaya çıkan yeni varyantlar haliyle insanları daha fazla korkutuyor ve uzmanları, yetkilileri ise yeni tedbirler almaya mecbur bırakıyor. Bunlardan biri de Dünya Sağlık Örgütü’nün B1.1.529 olarak isimlendirdiği, Güney Afrika’da tespit edilen yeni varyant oldu. DSÖ yeni varyantı ‘endişe verici tür’ olarak sınıflandırdı.

Daha yüksek bulaşma riski taşıyor

Güney Afrika’da ortaya çıkan yeni varyant Dünya Sağlık Örgütü’nü ve uzmanları alarma geçirmişti. “Ağır mutasyona uğramış” olarak ifade edilen yeni COVID-19 varyantı sebebiyle DSÖ özel bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrasında, Güney Afrika’da ortaya çıkan yeni varyanta “Omicron” adı verildiği açıklandı. Konuya ilişkin açıklama yapan DSÖ, “Ön bulgular yeni varyantın daha yüksek bulaşma riski taşıdığı yönünde” ifadelerine yer verdi.

Birleşmiş Milletler’in Cenevre ofisinde düzenlenen basın toplantısında konuşan DSÖ Sözcüsü Christian Lindmeier, yeni varyantı yakından takip ettiklerini söyleyerek söz konusu varyantın çok sayıda mutasyona uğramış olduğunu ve daha fazla araştırma yapılması gerektiğini söyledi. Lindmeier açıklamasında, “Yeni varyantın etkileri ve endişe konusu olup olmadığını tespit etmek birkaç hafta alacak. Bu tür varyantların ortaya çıkmasını önlemek için daha fazla kişinin aşılanması ve sağlık güvenliğimizi korumak için her türlü tedbirin alınması gerekmektedir” şeklinde konuştu.