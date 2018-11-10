Sağlıklı Ürün Seçerken Uygulayabileceğiniz 7 Hile

Kalitesiz gıda ürünleri sadece kötü tatlarıyla değil, oluşturabilecekleri sağlık problemleriyle de insanı sıkıntıya sokabiliyorlar. Bu yüzden doğru gıdayı seçmek oldukça önemli. Biz de sizler için bazı ürünleri nasıl daha doğru seçebileceğiz hakkında bir liste oluşturduk.

Günümüz gıda sektörü, özellikle kimyasal etkilerden ve birtakım yanlış uygulamalardan oldukça muzdarip. Her şeyin en doğalını bulmak imkansız olmadığı gibi kolay olduğu da söylenemez. Ancak elde olanı en sağlıklı şekilde kullanmak için yapılabilecek uygulamalar da var. Biz de sizler için bunlardan birkaçını listeledik.

Taze yumurta almaya özen gösterin

Basit bir testle yumurtanın taze olup olmadığını kontrol edebilirsiniz: Yumurtayı bir bardak suyun içine koyun ve batıp batmadığına bakın. Eğer batıyorsa taze, yüzüyorsa bayattır.

Çikolataya bir ses testi yapın

Bazı üreticiler çikolatalarının içindeki maddeler hakkında yalan söyleyebiliyor. Çikolatanızın gerçek kakao olup olmadığını ölçmek için kırın ve sesini dinleyin. Eğer tuşa basma gibi bir klik sesi duyarsanız, yüksek oranda kakao içeriyor demektir.

Kelek karpuzlardan uzak durmaya çalışın

Eğer karpuzu kestiğinizde kelek olduğunu görüyorsanız, bunun sebebi bazı çiftçilerin aşırı kimyasal madde kullanımından kaynaklanıyor olabilir.

Doğru muzları seçin

Organik ve organik olmayan muzlar arasındaki en belirgin fark, organiklerin üzerinde benekler bulunmasıdır. Çok muazzam görünen gıdalardan uzak durmakta fayda var.

Kararmış mantarları tüketmeyin

Mantarların kararması, bozulmaya başladığının göstergesidir. Bu yüzden ne kadar çabuk tüketirseniz o kadar iyi.

Karides

Eğer karides alacaksanız, kafaları kopmamış olanları seçmeniz daha doğru olacaktır; bunun sebebi ise karidesler sadece vücut olarak dondurulursa içerisindeki besinleri daha çabuk kaybederler.

Parlak renkli meyveler

Bazı çiftçi veya üreticiler meyveler daha güzel gözüksün diye birtakım kimyasallarla onları boyayabiliyorlar. Bu da sağlığınız için iyi olmayabilir.