Şahan Gökbakar'dan Sonra Cem Yılmaz da UIP'le Anlaştı

Bir süredir devam eden 'patlamış mısırlı bilet kampanyası' polemiği, Şahan Gökbakar'ın ve Cem Yılmaz'ın dağıtım şirketini değiştirmesiyle sonuçlandı.

Mars Group ve yapım şirketlerinin arasındaki anlaşmazlık yeni bir boyut kazanmış durumda. Organize İşler: Sazan Sarmalı, Karakomik Filmler ve Recep İvedik 6 gibi dört gözle beklenen filmlerin izleyicilerin karşısına nasıl çıkacağı merak ediliyordu.

Önceki haberlerimizde de bahsettiğimiz gibi Şahan Gökbakar, Recep İvedik 6 için UIP'le anlaşmıştı. Gökbakar'ın ardından Cem Yılmaz'dan da aynı hamle geldi. Şöyle ki; Cem Yılmaz da uzun zamandır heyecanla beklenen Karakomik Filmler serisi için UIP'le anlaşmaya vardı.

Cem Yılmaz'ın yeni filmi için bir güzel haber de UIP'in resmi internet sitesinden geldi. UIP Türkiye'ye göre henüz hazırlık aşamasında olan film, 15 Mart 2019 tarihinde beyaz perdeye çıkacak.