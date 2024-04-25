sahibinden.com'a Göre Hem Ev Fiyatları Hem de Kiraları Düşüyor

sahibinden.com, mart ayına ilişkin konut fiyatları araştırmasına ait sonuçlarını yayımladı. Araştırmaya göre satılık ve kiralık dairelerin fiyatları geriliyor. Üstelik konutlara olan talep de ciddi anlamda düştü.

Türkiye'de son dönemlerde en çok tartıştığımız konuların başında kiralık veya satılık konutların fiyatları geliyor. Ülkenin dört bir yanında hem satılık hem de kiralık ev fiyatları, kelimenin tam anlamıyla uçmuş durumda.

sahibinden.com, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) iş birliğinde hazırladığı son raporuna ait verileri paylaştı. Mart ayına ilişkin bu veriler, konut fiyatlarının 9 aydır düştüğünü gözler önüne serdi. Üstelik konutlara olan talep de azalmaya başlamış durumda. Konut talebi, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23,5 düştü.

Türkiye genelinde reel konut fiyat endeksi şu şekilde:

Yapılan araştırmaya göre Türkiye geneli reel konut fiyat endeksi, Haziran 2023'te zirveyi gördü. O dönemden beri gerileyen fiyatlar, an itibarıyla Ağustos 2022 seviyesine dönmüş durumda. Ancak endeksteki düşüş oranı, nispeten yavaşlamaya başladı.

Bu arada; Türkiye'nin en büyük üç şehrindeki durum da ülke genelinden farklı değil. Reel konut fiyat endeksi İstanbul’da 1 puan, Ankara’da 2,4 puan azalırken, İzmir’de ise sadece 0,2 puan artış gösterdi.

Gelelim kira fiyatlarına:

Yapılan araştırmaya göre enflasyondan arındırılmış reel kira fiyatları, uzun bir süredir düşüş gösteriyor. Hatta mart ayındaki kira fiyatları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 daha düşük. Ancak şimdilerde, kiralık konutlara olan talep artmış durumda. Araştırmacılar, bunun en temel nedeninin mevsimsel koşullar olduğunu söylüyorlar.