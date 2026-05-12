Sam Altman - Elon Musk Davasından Yeni İddialar: "Şirketteki Herkese Yalan Söylüyordu"

Sam Altman - Elon Musk davasında yeni duruşma görülmeye başlandı ve iddialara göre Sam Altman şirketteki herkese yalan söylüyormuş.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Elon Musk ile OpenAI arasında süren dava, teknoloji dünyasının yıllardır kapalı kapılar ardında konuştuğu birçok iddiayı gün yüzüne çıkardı. Mahkeme salonunda ise her yeni celsede ilginç iddialar öne sürülüyor.

Bir zamanlar “insanlık yararına açık yapay zekâ” sloganıyla yola çıkan OpenAI, bugün dünyanın en gizemli teknoloji şirketlerinden biri olarak görülüyor ve şimdi, şirketin en kritik isimleri mahkemede birbirine karşı konuşmaya başladı.

"Altman herkese yalan söylüyor"

Davada en dikkat çeken ifadelerden biri OpenAI’ın eski teknoloji şefi Mira Murati’den geldi. Bir dönem Sam Altman’ın en yakın çalışma arkadaşlarından biri olan Murati, Altman’ın şirkette sürekli kaos yarattığını söyledi.

Murati’ye göre Altman’ın en büyük problemi güven meselesiydi. Mahkemede paylaşılan ifadelerde, Altman’ın farklı insanlara tamamen zıt şeyler söylediği öne sürüldü.

Eski yönetim kurulu üyeleri de aynı görüşte

Murati yalnız değildi. OpenAI’ın eski yönetim kurulu üyeleri Helen Toner ve Natasha McCauley de Altman hakkında benzer ifadeler verdi.

Toner, Altman’ın dürüstlüğü konusunda uzun süredir endişeler olduğunu söyledi. McCauley ise şirket içinde “tekrarlayan krizler” yaşandığını ve bunun doğrudan Altman’ın yönetim tarzından kaynaklandığını iddia etti.

Milyar dolarlık hesaplaşma

Musk’ın davadaki talepleri oldukça büyük. Ünlü milyarder, Sam Altman ve Greg Brockman’ın görevden alınmasını istiyor. Ayrıca OpenAI’ın kâr amaçlı yapısının iptal edilmesini ve yaklaşık 134 milyar dolarlık değerin yeniden şirketin kâr amacı gütmeyen bölümüne aktarılmasını talep ediyor.

Kısacası bu dava, yalnızca iki teknoloji devinin egolarının çarpışması değil. Yapay zekâ dünyasının geleceğini şekillendirebilecek kadar büyük bir güç savaşına dönüşmüş durumda ve görünen o ki mahkeme salonunda daha konuşulacak çok şey var.

Yapay Zeka Elon Musk OpenAI

