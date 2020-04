Orijinal Spider-Man üçlemesinin arkasındaki isim olan Sam Raimi, başrolde Benedict Cumberbatch'i izleyeceğimiz Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ın yönetmenliğini yapacağını doğruladı. Heyecanla beklenen devam filmi, 5 Kasım 2021 tarihinde vizyona girecek.

2016 yılında izleyicilerle buluşan ilk Doctor Strange filmini yöneten Scott Derrickson'ın sürpriz ayrılışı sonrası devam filmine kimin liderlik edeceği tartışmaları nihayet sona erdi. Büyük beğeni toplayan, hatta pek çoklarına göre en iyi Spider-Man serisi olarak gösterilen orijinal üçlemenin yönetmeni Sam Raimi, yeni Quibi serisi 50 State of Fright'ın tanıtımı için verdiği bir röportajda, Doctor Strange 2'nin yönetmenliğini yapacağını doğruladı. Evil Dead gibi başarı yakalamış birçok klasik korku filminde imzası bulunan Raimi, daha çok Sony’nin Tobey Maguire'lı orijinal Spider-Man üçlemesi ile biliniyor. İster tesadüf deyin ister öngörü, 2004 yılında vizyona giren Spider-Man 2'de bir Doctor Strange göndermesi de bulunuyordu. Ufak bir ihtimal de olsa, Doctor Strange 2'de Tobey Maguire'lı Spider-Man'i de görebiliriz İllaki hatırlayanlar olacaktır; Doctor Strange ismi, JK Simmons tarafından canlandırılan Daily Bugle gazetesinin patronu J.Jonah Jameson ve editör Ted Hoffman’ın (Sam'in erkek kardeşi Ted Raimi), Spider-Man'in yeni düşmanına isim aramak için yaptıkları beyin fırtınası sonucunda çıkıyor. Hoffman, birkaç isim saydıktan sonra Doctor Strange önerisinde bulunuyor ancak Jameson, ismin zaten alındığını söylüyor. En nihayetinde Spider-Man’in yeni düşmanı Doctor Octopus (Alfred Molina) olarak adlandırılıyor. Spider-Man 2'de Doctor Strange'in adının geçtiği sahne Yıllar sonra bu tesadüf hakkında konuşan Raimi, “O sahneyi filme koyarken, gelecekte bir Doctor Strange filmi yapmak gibi bir düşüncem yoktu. Tamamen tesadüf eseri ismi geçti. Keşke Doctor Strange filmi çekeceğimi bilecek öngörüye sahip olsaydım” ifadelerini kullandı. Doctor Strange’i çocukken çok sevdiğini söyleyen başarılı yönetmen, "Benim için her zaman Spider-Man ve Batman’den sonra gelirdi. Çok orijinaldi” dedi. İlk filmin yönetmenliğini üstlenen Derrickson, Marvel Studios ile yaşadığı fikir ayrılıkları nedeniyle ocak ayında projeden çekildi. Şubat ayında verdiği bir röportajda, Raimi'nin ikinci filmin yönetmeni olabileceği yönündeki iddiaları destekleyen Derrickson, “Sam Raimi ile çalıştım. Film sektöründe tanıdığım en güzel insanlardan biri ve yönetmen olarak gerçek bir yaşayan efsane. Doctor Strange için harika bir seçim olur” şeklinde konuşmuştu. Benedict Cumberbatch'a Scarlet Witch karakterine hayat veren Elizabeth Olsen eşlik edecek İLGİLİ HABER Doctor Strange'in Yeni Filminde, Kimsenin Beklemediği Bir Süper Kahraman Boy Gösterecek Başlangıçta Mayıs 2021 tarihinde vizyona girmesi planlanan Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ın çekimlerine önümüzdeki ay başlanması planlanıyordu ancak COVID-19 pandemisi nedeniyle bu tarih 5 Kasım 2021’e kaydırıldı. Korku temalı bir film olması beklenen Doctor Strange 2’de, çoklu evren bakış açısıyla Tobey Maguire'lı Spider-Man’in de görünüp görünmeyeceği merakla bekleniyor.

Kaynak : https://www.cnet.com/news/marvel-doctor-strange-2-gets-sam-raimi-as-the-new-director/

