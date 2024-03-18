2007 yılında vizyona giren Örümcek-Adam 3 filminde Tobey Maguire'ın giydiği simbiyot Spider-Man kostümü, açık artırmada satışa çıktı.

2000'li yılların başlarında, süper kahraman filmlerinin de vizyonda başarılı olabileceğini gösteren yapımlardan biri de Sam Raimi'nin Örümcek-Adam üçlemesiydi. Filmde başrol ise Tobey Maguire'a verilmişti. Maguire'ın o filmde giydiği siyah kostümü, açık artırmada satışa çıktı.

Normal şartlar altında, ikonik bir film serisinde aktörlerin giydiği kostümleri ya da kullandığı ekipmanları satın almak için büyük meblağlar ödemek gerekebiliyor. Örümcek-Adam'ın bu kostümü ise yapımın popülerliğine rağmen, şu anda 5.500 dolar başlangıç fiyatından açık artırmaya çıkıyor. Fiyatın bu denli düşük tutulmasının sebebiyse kostümün kondisyonunun epey kötü olması.

Kostüm, daha çok "dayak yemiş" Spider-Man'e ait

Heritage Auctions tarafından satılan kostümün özellikle maske ve göğüs altındaki deformasyonları dikkatleri çekiyor. Genel olarak bakıldığında kostüm, filmdeki havasından oldukça uzak ve özellikle maskenin duruşu, ürünün kötü koşullarda saklandığını düşündürüyor.

Yine de 5.500 dolarlık başlangıç fiyatı, bu tür koleksiyonluk eşyalar için ödenen bedeller göz önüne alındığında oldukça düşük kalıyor. Kostümün en azında kumaşında yırtıklar olmaması, satın alacak kişinin doğru restorasyonla kıyafeti kurtarabileceğini gösteriyor.

Sitede satılan başka Örümcek-Adam ve Marvel ürünleri de dikkat çekiyor. Bu ürünler arasında, şu andaki fiyatı 15 bin dolar olan bir klasik kostüm, X-Men Origins: Wolverine filminde kullanılan kemik pençeler, filmde kullanılan Daily Bugle gazeteleri de yer alıyor.