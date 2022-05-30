Samanyolu’nun Ardında Gizlenen Galaksi Görüntülendi

Eğer uygun bir ortamdaysak geceleri gök yüzüne baktığımızda çıplak gözle bile görebildiğimiz Samanyolu Galaksisi’nin ardında yer alan bir galaksi yeniden görüntülendi. Yeryüzünden yaklaşık 550 kilometre uzaklıktaki bir yörüngede seyreden Hubble Uzak Teleskobu, Samanyolu’nun büyüleyici güzelliği ardında, 11 milyon ışık yılı ötede ‘gizlenen’ galaksinin şimdiye kadarki en net fotoğrafını yakaladı.

Işığın yoğun olduğu bir şehir merkezinde geceleri yıldızları görmek bile zordur ancak bu ışık gürültüsünden uzaklaştığınızda gökyüzü manzaramız, hiç olmadığı kadar çok yıldızla dolup taşar. Hatta eğer şanslıysanız Samanyolu Galaksisi’nin devasa toz ve gaz bulutlarından oluşan hafif pembemsi görüntüsünü bile görebilirsiniz. Ancak uzay teleskopları, sahip oldukları yüksek teknoloji sayesinde çıplak gözle göremediğimiz güzellikleri de açığa çıkarır.

Bu uzay teleskoplarından en bilineni, 1990 yılında gönderilen ve o günden bu yana yakın evreni hiç olmadığı kadar iyi tanımamızı sağlayan Hubble Uzay Teleskobu’dur. Yerini alacak olan 2021 yılında gönderilmiş James Webb teleskobundan gelen görüntüleri saymazsak, bugüne kadar gördüğünüz neredeyse bütün bulutsu, galaksi ve yıldız fotoğrafları Hubble’a aittir. Tıpkı birazdan göreceğiniz gibi…

Samanyolu’nun ardında gizlenen ve Dünya’dan 11 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan Caldwell 5 galaksisi ile tanışın…

Hubble Uzay Teleskobu @NASA, Mayıs 2022

Yapılan gözlemler, Caldwell 5 galaksisinin varlığını daha önce de ortaya koymuş, hatta yine Hubble sayesinde onun görüntüsü yakalanmıştı. Nitekim önceki görüntüler hiç bu kadar net olmamıştı. Dünya’dan 11 milyon ışık yılı uzaklıkta olduğu hesaplanan galaksinin çapı ise 50 bin ışık yılı olarak hesaplandı. Yani Samanyolu’nun neredeyse yarısı kadar.

Caldwell 5’in bu kadar uzakta bulunması kulağa abartılı gelebilir. Ancak bu sizi yanıltmasın, zira NASA’ya göre aramızda Samanyolu’nun destansı toz ve gaz bulutsuları olmasa gökyüzündeki en parlak cisimlerden birisi kendisi olacaktı. Tıpkı galaksimiz gibi sarmal bir yapısı olan Caldwell 5’in önümüzdeki birkaç milyon yıl içerisinde binlerce yıldızın oluşum yeri olacağı tahmin ediliyor.

Galaksinin 2010 yılında çekilen ilk fotoğrafı:

Hubble Uzay Teleskobu @NASA, Nisan 2010

2017’de çekilen ikinci fotoğrafı:

Hubble Uzay Teleskobu @NASA, Temmuz 2017

İnsalığın miyop gözleri git gide açılıyor, ne dersiniz? Tekrar bakmak isteyenler için Mayıs 2022 tarihli son fotoğrafı:

Hubble Uzay Teleskobu @NASA, Mayıs 2022

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