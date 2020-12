Samsung, 6 Ocak'ta bir etkinlik düzenleyeceğini duyurdu. Şirketin yeni nesil ekran teknolojilerine odaklanan bu etkinlikte, televizyon, dizüstü bilgisayar ve tablet gibi ürünlerin duyurulması bekleniyor.

Güney Koreli teknoloji Samsung, 2021'in ilk günlerinde bir etkinlik düzenleyeceğini duyurdu. "The First Look 2021", yani 2021'e ilk bakış olarak isimlendirilen bu etkinlik, daha çok ekran teknolojilerine odaklanacak. Samsung'un bu etkinlik kapsamında neler duyuracağını bilmek şu an için mümkün olmasa da konuyla ilgili bazı tahminler mevcut.

Samsung tarafından yapılan açıklamalara göre 2021'e İlk Bakış etkinliği, 6 Ocak tarihinde gerçekleştirilecek. Bu tarihin önemli olduğunu açıkça ifade edebiliriz. Çünkü 11 Ocak'ta dünyanın en büyük elektronik ürün fuarlarından bir tanesi olan CES 2021 başlayacak. Samsung bu yıl, elini biraz daha çabuk tutmak istemiş gibi görünüyor. Belki de şirket, CES 2021 için daha farklı projeler üzerinde çalışıyordur.

Samsung, etkinlik kapsamında yeni nesil ekranlara sahip ürünler duyuracak

Samsung, etkinliğin detaylarına ilişkin bir açıklamada bulunmadı. Ancak bu etkinlik kapsamında yeni nesil ekran teknolojilerine sahip ürünler duyurulacağı aşikar. Bu ürünler arasında akıllı televizyonlar, dizüstü bilgisayarlar ve tabletler bulunabilir. Bu bağlamda 6 Ocak, Samsung hayranları için oldukça hareketli geçecek gibi görünüyor.

Aslına bakacak olursak Samsung, çok kısa bir süre önce yeni bir akıllı televizyon modeli ile karşımıza çıkmıştı. MicroLED teknolojisine sahip olan, 110 inç büyüklüğündeki televizyon, sıfır çerçeveli yapısına ek olarak microLED teknolojisinin sunduğu parlaklık, renk doğruluğu ve kontrast gibi özellikleriyle dikkat çekmişti. Anlaşılan o ki bu televizyon, Samsung'un 2021 yılında yapacağı devrimin ayak sesleriymiş...