Samsung Galaxy Buds Pro'nun Mobil Uygulaması Ortaya Çıktı

Teknoloji devi Samsung'un önümüzdeki ay tanıtılması beklenen Galaxy Buds Pro kulaklığının akıllı telefonlarda kullanacağı mobil uygulama ortaya çıktı. Paylaşılan ekran görüntüleri, kulaklığın birçok özelliğini gözler önüne seriyor.

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, önümüzdeki ay içerisinde yeni yılın ilk 'UNPACKED' etkinliğini düzenlemeyi planlıyor. 14 Ocak tarihinde gerçekleştirileceği tahmin edilen bu etkinlikte şirketin yeni amiral gemisi Galaxy S21 ailesinin yanında yeni nesil kablosuz kulaklığı Galaxy Buds Pro'yu da ilk kez göstermesi bekleniyor.

Geçtiğimiz gün resmi destek sayfası ortaya çıkan Galaxy Buds Pro'nun tasarımını ve birçok özelliğini öğrenmiştik. Şimdiyse kulaklığın akıllı telefonlarda kullanacağı mobil uygulama ortaya çıktı. Paylaşılan ekran görüntüleri, cihazla ilgili tüm özellikleri ve tasarımı bir kez daha gözler önüne seriyor.

Samsung Galaxy Buds Pro neler sunacak?

Görüntülere göre Galaxy Buds Pro, tasarım anlamında önceki nesil Galaxy Buds ve Buds+ ile benzer bir noktada buluşacak. Mor, gümüş ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile piyasaya sürülecek olan kulaklık, ayrıca gerçek gürültü engellemeyi de nihayet destekleyecek gibi görünüyor.

Paylaşılan ekran görüntülerine baktığımızda 'Gürültü Kontrolleri' seçeneği altında 'Aktif Gürültü Engelleme'nin yanı sıra 'Ses Algılama' adlı bir başka seçenek daha görüyoruz. Kullanıcılar, bu seçeneği aktif hale getirdiğinde kulaklığın konuşmayı otomatik olarak algılayacağı ve böyle bir durumda ses seviyesini azaltacağı belirtiliyor.

Ek olarak Galaxy Buds Pro'nun AirPods'larda gördüğümüz '3D Spatial Audio' desteğine sahip olacağı da iddia ediliyor. Yalnızca belirli Samsung akıllı telefon modelleriyle çalışacak olan bu özellik sayesinde kulaklık, kullanıcının kafa hareketlerini takip ederek üç boyutlu ses deneyimi sunabilecek.

Samsung'un yeni nesil Galaxy Buds Pro'yu önümüzdeki ocak ayının ortalarında tanıtması bekleniyor. Kulaklığın fiyatına dair ise şimdilik herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Yaşanacak gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.