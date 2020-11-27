iPhone 12 ve iPhone 12 Pro Türkiye'de Ön Siparişe Açıldı

Apple'ın yeni akıllı telefon serisi iPhone 12'den iki model Türkiye'de ön siparişe açıldı. Ön siparişle satın alınan akıllı telefonlar 4 Aralık'ta gönderilmeye başlayacak. Diğer iki modelin ise daha ileri bir tarihte ön siparişe açılması bekleniyor.

Apple'ın geçtiğimiz günlerde Türkiye fiyatlarını açıkladığı iPhone 12 serisinden iki model ön siparişe açıldı. iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modellerini ön siparişe açan Apple, akıllı telefonları satın alan kullanıcılara ürünleri 4 Aralık'ta göndermeye başlayacak.

İlk aşamada iPhone 12 ve iPhone 12 Pro'yu ülkemizde ön siparişe açan Apple, serinin diğer akıllı telefonları iPhone 12 Mini ve iPhone 12 Pro Max'i ise daha ileri bir tarihte ülkemize getirecek. Apple'ın bu satış politikası sadece ülkemizde değil diğer ülkelerde de bu şekilde işliyor. Covid-19 pandemisi kaynaklı oluşan tedarik sorunu nedeniyle diğer ülkelerde de iPhone 12 Mini ve iPhone 12 Pro Max modellerini daha geç satışa sunan şirket, 2020'nin sonları veya 2021'in başında bu telefonları da satışa sunmayı planlıyor.

Ön siparişe açılan iPhone 12 ve iPhone 12 Pro kaç TL'den satışa sunuldu?

iPhone 12 kaç TL'den satışa sunuldu?

iPhone 12 64 GB: 10.999 TL

iPhone 12 128 GB: 11.499 TL

iPhone 12 256 GB: 12.499 TL

iPhone 12 Pro kaç TL'den satışa sunuldu?

iPhone 12 Pro 128 GB: 14.999 TL

iPhone 12 Pro 256 GB: 15.999 TL

iPhone 12 Pro 512 GB: 17.999 TL

Henüz ön siparişe açılmayan iPhone 12 Mini ve iPhone 12 Pro Max kaç TL olacak?

Önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max'in açıklanan fiyatları ise şu şekilde:

iPhone 12 mini kaç TL'den satışa sunulacak?

iPhone 12 Mini 64 GB: 9.999 TL

iPhone 12 Mini 128 GB: 10.499 TL

iPhone 12 Mini 256 GB: 11.499 TL

iPhone 12 Pro Max kaç TL'den satışa sunulacak?