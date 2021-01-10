Samsung'un 65 W Hızlı Şarj Cihazı Ortaya Çıktı

Samsung'un Galaxy S21 serisinde 65 W hızlı şarj desteği sunabileceğini gösteren bir şarj aletinin görüntüsü bugün paylaşıldı. Daha önce eylül ayında sertifikalandırılan şarj aleti henüz prototip bir model.

Geçtiğimiz aylarda Samsung Galaxy S21 serisinin 25 W şarj aletiyle birlikte piyasaya sürüleceğini öğrenmiştik. Fakat bundan iki hafta önce Samsung, Apple'ın yeni akıllı telefon serisinde şarj aletine yer vermemesini tiye aldığı paylaşımları sosyal medya hesaplarından kaldırmıştı. Bu da Samsung'un Apple'ı takip edeceğine dair büyük bir işaretti.

Peki Samsung, yeni akıllı telefon serisinde ne kadarlık şarj desteği sunacak? Bu konu hakkındaki iddialar daha önce 45 W'lık hızlı şarj desteğine işaret ediyor olsa da bugün yeni bir fotoğraf paylaşıldı. Samsung'un henüz piyasaya sürmediği bir şarj aletine ait olan bu fotoğrafta şarj aletinin beklenenden yüksek bir güce sahip olduğu görüldü.

65 W hızlı şarj desteğine sahip şarj aleti görüntülendi:

Samsung'un, üzerinde "D.Sample_PCB Rev 1.0" yazan şarj aleti, 65 W hızlı şarj desteğine sahip prototip bir model. Fakat fotoğrafta gördüğümüz aynı şarj aleti 23 Eylül 2020 tarihinde Güney Kore'li sertifikasyon sitesinde de görülmüştü. Şarj aletinin yeniden ortaya çıkışı, Samsung Galaxy S21 serisinin 65 W hızlı şarj desteğine sahip olacağına işaret ediyor.

Samsung'un prototip bir şarj aleti ortaya çıkmış olsa da Galaxy S21 serisinin kesin olarak 65 W hızlı şarj desteğine sahip olup olmayacağını bilmiyoruz. Samsung, bir önceki serisi olan Galaxy S20'nin amiral gemisi Ultra modelinde 45 W hızlı şarj desteğine yer vermişti. Dolayısıyla bu noktada yeni seri hakkında farklı olasılıkların olduğunu söyleyebiliriz.

Samsung, 65 W hızlı şarj desteğini yeni seride hiçbir modelde sunmayabilir. Bununla birlikte şirket, 65 W desteğini yalnızca Ultra modelinde sunup diğer modelleri 45 W hızlı şarj desteğiyle piyasaya sürebilir. Samsung'un yeni serisi hakkındaki bu olasılıklardan hangisinin gerçeğe dönüştüğünü ancak bu perşembe günü görebileceğiz.