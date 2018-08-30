Büyük teknoloji firmaları her yeni fuarda karşımıza farklı 8K TV haberleri ve lansmanıyla çıkıyorlar. Ancak Samsung, ilk kez perakende satışa sunacağı bir televizyon tanıttı.

Daha 4K TV'ler dahi bizim için standart haline gelmemiş, hatta lüks diyebileceğimiz bir teknoloji. Ülkemizde 4K yayın yapan sadece iki Tv kanalı var: BeinSports 4K ve TRT 4K... Hal böyleyken eğer gedikli bir konsol oyuncusu değilseniz, hiçbir işinize yaramayacak bir teknolojiye de büyük paralar vermek makul gelmiyor.

Ancak elbette yurtdışında durum böyle değil. Birçok kablolu TV firması 4K'yı standart haline getirmeye başladı ve firmalar, bu teknolojinin hakkını veriyor. Uzunca süredir fuarlarda, teknoloji lansmanlarında 8K TV'leri görüyorduk. LG, Sony gibi firmalar 'gövde gösterisi' yaparcasına bu tip TV'lerin konsept versiyonlarını basına gösteriyordu. Ancak Samsung, bu alanda piyasaya çıkacak ve tüketicinin satın alabileceği ilk 8K TV'yi duyurdu: Samsung Q900FN 8K QLED.

HDR+10 standardıyla karşımıza çıkacak olan ürün, 8K gibi yüksek çözünürlüklü TV'lerin en büyük sorunu olan 'Upscaling' yani düşük çözünürlükteki video ve yayınların 8K'ya çevrilmesi olayını yapay zeka desteği ile çözmeyi planlıyor. Bu sayede binlerce dolar vererek alınan bu tip cihazlarda tabir-i caizse 'patates' gibi görüntüler görmeyeceksiniz.

Daha önceden alışık olduğumuz gibi Samsung, herhangi bir çıkış tarihi veya perakende fiyatı paylaşmış değil. Ancak bu televizyonu er ya da geç marketlerde göreceğimiz kesinleşti.