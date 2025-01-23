Samsung'da olup iPhone'da olmayan yapay zekâ özellikleri

Samsung Galaxy S25 serisinde olup iPhone’larda olmayan yapay zekâ özelliklerini sizin için anlatıyoruz.

Dün tanıtılan Samsung Galaxy S25 serisinin yepyeni yapay zekâ özellikleri bulunuyor.

Samsung Galaxy S25 serisinin lansmanından sonra kullanıcıların merak ettiği konulardan biri de Samsung serisinde olup iPhone’larda bulunmayan yapay zekâ özellikleri oldu.

Anlık uçuş arama

S25’in yeni yapay zekâ özelliği sayesinde kullanıcılar artık uçuş fiyatlarını anında karşılaştırarak en uygun fırsatları yakalayabilecek.

iPhone’larda bu, sadece üçüncü taraf uygulamalar ve manuel arama aracılığıyla yapılabiliyor.

Dahası, Galaxy AI ile "İstanbul’a direkt uçuşları bul ve ...'ya gönder". derseniz en iyi uçuş fırsatları ile sonuçlarını istediğiniz kişiye gönderebiliyor.

Galeride fotoğraf ve video arama

iOS 18 güncellemesiyle Apple cihazlara da galeride fotoğraf ve video arama özelliği gelmişti ancak bu özellik biraz daha sınırlı. Mesela “kedi” yazarsanız galerinizdeki kedi içeriğine sahip video ve fotoğrafları görebilirsiniz ancak Samsung S25 ile gelen yapay zekâ desteği, bu işlemi çok daha detaylı hâle getiriyor.

Örneğin “Geçen sene, İzmir’de hamburger yerken çekilen bir fotoğraf.” dediğinizde Galaxy AI size istediğiniz görseli sunabiliyor.

Menüleri çevirip bütçenize uygun tavsiye yapma

Özellikle yurt dışına çıktığımızda dil bariyeri büyük bir problem olabiliyor. Hele bir de bir restorana gidip menüde ne yiyeceğinizi seçemiyorsanız… İşte burada yine devreye Galaxy AI giriyor. Mesela “Menüyü tara ve bana 50 euro'nun altında bir şey öner." derseniz anında çeviri yapıp bütçenize uygun öneriyi yapıyor.

iPhone’larda, Live Text ve Translate uygulamaları çeviri sunsa da bunun gibi bütçe bazlı öneriler yapmıyor.

Fotoğraf ve video düzenleme

Apple’da, fotoğraf ve video düzenleme özellikleri olsa da bunlar biraz daha temel düzeyde kalıyor. Galaxy AI ise galerideyken Galaxy AI'ya tıklayıp silmek istediğiniz şeyleri veya kişileri seçerek yapay zekâ aracının bunları gölgelerine kadar hassas bir şekilde kaldırmasını sağlayabilirsiniz.

Ayrıca videolardaki istenmeyen gürültüler otomatik olarak siliniyor.

Videodan GIF kaydetme

iPhone’larda GIF yapmak isterseniz yine üçüncü taraf uygulamaları indirmeniz gerek. Samsung S25 ile gelen özellikte, bir videoyu izlerken hızlı paneli açıp AI Select simgesine dokunarak istediğiniz kısmı GIF hâline getirebilirsiniz.

Metinden görsel üretimi

iPhone’larda, metinden görsel üretimi gibi herhangi bir yerleşik araç bulunmuyor. S25’te ise Çizim Yardımı özelliğiyle yazdığınız metinlerden yüksek kaliteli görseller oluşturabilirsiniz.

Buzdolabı tarama ve tarif önerme

Galaxy AI ile buzdolabınızın içindekilerin fotoğrafını çekerek size yemek tarifi önermesini sağlayabilirsiniz. iPhone’larda bunun gibi bir özellik bulunmuyor. Yine üçüncü taraf uygulamalarla sağlanabiliyor.

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