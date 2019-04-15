Samsung'dan Duvarları Delip Geçen Galaxy Tab S5e Videosu

Samsung, çok yakında satışa sunacağı yeni tableti Galaxy Tab S5e için muhteşem bir tanıtım videosu yayınladı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, şirketin yeni nesil tableti Galaxy Tab S5e’nin televizon reklamını YouTube kanalı üzerinden yayınladı. Galaxy Tab S5e’nin oldukça ince ve zarif tasarımına vurgu yapılan tanıtım videosunda Galaxy Tab S5e’nin nesnelerin interneti yetenekleri de gösteriliyor.

4GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanına sahip olan Galaxy Tab S5e, bir tabletten bekleyebileceğiniz hemen her şeyi gerçekleştirebiliyor. Dahası, Galaxy Tab S5e, Samsung’un Smart Things, uygulaması aracılığı ile evde internete bağlı olan neredeyse tüm cihazları kontrol edebiliyor.

Samsung Galaxy Tab S5e, önümüzdeki günlerde Birleşik Devletler ve Avrupa’da satışa sunulacak. Cihazın Türkiye’ye gelip gelmeyeceği ya da geldiğinde fiyatının ne olacağı şu an için belirsiz. Cihazın Avrupa fiyatının 420 euro (2.755 TL) olduğunu düşünürsek Türkiye fiyatının 3.500 TL’yi rahatlıkla geçmesini bekleyebiliriz.