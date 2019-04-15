Ice Universe tarafından aktarılan bilgiye göre Samsung, Galaxy Note10 için 6.75 inç ekrana sahip bir Pro versiyon satışa sunacak.

Samsung, her yıl olduğu gibi bu yıl da iki ayrı dönemde iki ayrı amiral gemisi lansmanı gerçekleştirecek. İlk amiral gemileri, şubat ayında tanıtılan Galaxy S10 ailesi olurken; ikinci amiral gemisi, ağustos ayında tanıtılacak Galaxy Note10 ailesi olacak. Evet, sızıntılara göre Galaxy Note10 bu yıl tam 4 farklı modele sahip olacak.

Samsung’a yakın kaynakları sayesinde pek çok isabetli sızıntı gerçekleştirmiş olan Ice Universe, Galaxy Note10’un standart ve Pro olmak üzere iki farklı versiyona sahip olacağını iddia ediyor. Üstelik her iki versiyonun da harici bir 5G’li versiyonları bulunacağından tüketicilerin karşısına birbirinden farklı 4 Galaxy Note10 modeli çıkacak.

Ice Universe’e göre standart Galaxy Note10 yalnızca 6,28 inç boyutunda bir ekrana sahip olacak. Bu da Galaxy Note10’un Galaxy S10’dan biraz büyük, Galaxy S10+’tan ise biraz küçük bir ekrana sahip olacağı anlamına geliyor. Galaxy Note10 Pro ise 6,75 inçlik ekranı ile Galaxy S10 5G modeline yakın bir boyuta sahip olacak.

Ice Universe’e göre Samsung, Galaxy Note10 Pro modelinde premium Galaxy S10 modellerinde olduğu gibi üçlü arka kamera kurulumuna yer verecek. Galaxy Note10’da ise Galaxy S10e’de olduğu gibi çift arka kameraya yer verecek. Ancak cihazın tanıtımına daha aylar olduğunu ve bu sızıntıların gerçekle ilgisi olmayabileceğini hatırlatalım.