Samsung'un Exynos 980'in varisi olacak olan yeni işlemcisi Exynos 1080, oldukça güçlü bir giriş yapacak gibi duruyor. Ortaya çıkan yeni bilgilere göre Samsung'un yeni işlemcisi, AnTuTu testinde Snapdragon 865+'ı geride bırakmayı başardı.

Samsung araştırmacısı Dr. Xuebao, şirketin Exynos 1080 adı verilen yeni bir işlemci üstünde çalıştığını açıklamıştı. Exynos 980'in halefi olacak olan Exynos 1080, 5G bağlantı desteği sunacak ve üst segment cihazlarda kullanılması bekleniyor.

5 nm üretim sürecinin kullanıldığı Exynos 1080'in üretim süreciyle ilgili tüm detaylar henüz bilinmiyor. Şu an için Exynos 1080'in tıpkı Qualcomm Snapdragon 875 gibi 5 nm LPE prosesi kullanacağı söylentileri bulunuyor.

Exynos 1080, AnTuTu testinde Snapdragon 865+'ı geride bıraktı

Ice Universe'ün Twitter hesabından paylaştığı bilgiye göre Samsung'un yeni işlemcisi, AnTuTu testinde 650.000 puan alarak Qualcomm'un Snapdragon 865+ işlemcisini geride bırakmayı başardı. ARM Cortex-A78 çekirdekleri kullanılacak olan işlemci Mali-G78 GPU ile eşlenecek. Özellikler tarafına bakıldığındaysa Exynos 1080, önceline göre birkaç güncellemeye sahip olacak.

Peki, Exynos 980'in özellikleri nasıldı? Exynos 980, 8 nm LPP FinFET proses teknoloji üzerinde üretilmişti. İşlemcide 2 adet Cortex-A77 performans çekirdeği ve 6 adet Cortex-A55 verimlilik çekirdeğiyle birlikte Mali-G76 GPU bulunuyordu. Exynos 1080'de kullanılacak olan Cortex-A78, Cortex-A77'ye göre %20 daha fazla performans sergilerken Mali-G78 de Mali-G77'ye göre %25 daha yüksek performans sergiliyor.

Akıllı telefon dünyasındaki duyumlara dair oldukça güvenilir bir kaynak olan Ice Universe, Exynos 1080'in ilk olarak hangi telefonda kullanılacağını da söyledi. Buna göre Samsung'un yeni işlemcisi ilk olarak bir Samsung cihazında değil vivo X60'ta kullanılacak. Vivo'nun söz konusu cihazının ise bu sene içerisinde çıkış yapacağı iddia ediliyor.