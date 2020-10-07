Qualcomm’un yeni amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 875 yakında tanıtılacak. Bu işlemcinin ARM’nin aşırı hızlı Cortex-X1 çekirdeklerini kullanan tek işlemci olabileceği ifade edildi.

Bu yıl adet olduğu üzere Qualcomm’un Snapdragon Tech Summit etkinliği de sanal ortamda gerçekleştirilecek. Etkinliğin başlangıç tarihi 1 Aralık olarak belirlenirken yeni Snapdragon 875 işlemcilerin de bu etkinlikte tanıtılmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

Yeni gelecek etkinlikte tanıtılacak olan işlemci, tıpkı Samsung’un 5 nm EUV’si gibi önemli oranda gelişme kaydedecek. Hatta bazı iddialara göre Snapdragon 875 rakibine karşı üstünlüğü bile elde etmesini sağlayacak bir özelliğe sahip olabilir.

Cortex-X1 çekirdekli işlemci

Qualcomm’un yeni işlemcilerinde güncel amiral gemisi çekirdeklere kıyasla çok daha performanslı olan Cortex-X1 işlemci çekirdeklerini kullanacağı öne sürüldü. Bu çekirdekler sayesinde Snapdragon 875, A14 Bionic ile performans anlamında mücadele etmeyi başaracak.

Samsung’un Exynos 2100 işlemcilerinde ise bu çekirdekleri göremeyebiliriz. Daha önce de açıkladığı bilgilerle dikkat çekmeyi başaran Ice Universe yaptığı paylaşımda, Samsung’un ilk amiral gemisi işlemcilerinde ARM’nin Cortex-A78 çekirdekleri kullanılabilir. Bu da Cortex-X1 kullanan Snapdragon 875’in daha hızlı olmasını sağlayacak.

Ice Universe’e göre Samsung’un işlemcileri performans ve verimlilik arasındaki açığı kapatacak ancak bu çaba, performans anlamında Qualcomm’u yetişebilmeleri için yeterli olmayacak.

Yeni işlemciler gizemini koruyor

Daha önce Exynos 2100 ile ilgili olarak ortaya çıkan bilgilere göre işlemci, Galaxy S21+'ta kullanıldı. Bu işlemcide kullanılan çekirdeklerin ise 1+3 şeklinde olduğu gözüktü. Yani bir ana çekirdek mümkün olan en yüksek performansla çalışıyor. Benzer bir yapıyı Snapdragon 875’te de göreceğiz.

Şu ana kadar ortaya çıkan bilgilere baktığımızda en yüksek hızın 3,0 GHz olduğunu görüyoruz. Yani Exynos 2100 piyasaya mümkün olan en yüksek hızda çalışan Cortex-A78’e odaklanmış bir işlemci olabilir. Yakın zamanda yapılacak etkinliklerde her iki işlemcinin de özellikleri kesin olarak ortaya çıkacak.