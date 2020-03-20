Samsung'dan Sevindiren Galaxy S10 Ve Note10 Açıklaması

Samsung, Galaxy S10 ve Galaxy Note10 gibi amiral gemisi modelleri için One UI 2.1 üzerinde çalıştığını açıklarken bir başka sevindirici haber daha geldi. Samsung, One UI 2.1'i yayınlanmadan önce Galaxy S20'nin en iyi özelliklerinin Galaxy S10 ve Galaxy Note10 için de kullanılabilir hâle geleceğini açıkladı.

Samsung, yakın zamanda Galaxy S10 ve Galaxy Note10 gibi amiral gemisi modelleri için One UI 2.1 üzerinde çalışmaya başladığını açıklamıştı. Samsung'un bu cihazlara güncel One UI yazılımı sunması elbette şaşırtıcı değil. Bununla birlikte Samsung bir başka müjdeli haber daha verdi.

Görünüşe bakılırsa Galaxy S10 ve Galaxy Note10 sahipleri, One UI 2.1 güncellemesinin parçası olan yeni özellikleri edinmek için yeni sürümün yayınlanmasını beklemek zorunda kalmayacaklar. Samsung, bugün Galaxy S20'nin en iyi özelliklerinin yakın zamanda Galaxy S10 ve Galaxy Note10'a da geleceğini doğruladı.

Bu ayın sonunda geliyor:

Samsung Hollanda'nın bugün yaptığı basın açıklamasına göre Galaxy S20'nin en iyi özellikleri bir yazılım güncellemesinin parçası olarak bu ayın sonunda Galaxy S10 ve Galaxy Note10'lara da gelecek. Bu özellikler arasında Samsung'un Galaxy S20 ile birlikte getirdiği 'Single Take' kamera modu da bulunuyor. Bu özellik, kullanıcıya çaba harcamadan anı yakalamasına imkân tanıdığı için hayli popüler olmuştu. Single Take özelliğiyle kullanıcılar, 10 fotoğraf ve 4 video çekip bunlar arasından hangisini saklamak ve paylaşmak istediğine karar verebiliyor. Bu, bir anın fotoğrafını mı yoksa videosunu mu çekeceğinizi düşünme zahmetinden kurtarıyor.

Yeni güncellemeyle birlikte Video için Pro Mod özelliği de amiral gemilerinde olacak. Bu özellik; enstantane hızını, ISO'yu ve videolar için ışıklamayı ayarlayabilmenize olanak tanıyor. Video çekerken ön ve arka kameralar arasında geçiş yapabilme özelliği de yeni güncellemeyle birlikte geliyor.

Bunların yanı sıra fotoğrafları istediğiniz boyutta kesmenizi sağlayacak olan Quick Crop özelliği de cihazlara gelecek özellikler arasında yer alıyor. Clean View, aynı konudaki tüm fotoğrafları bir araya getirirken Bixby Integration, ses komutuyla albüm yaratmanıza olanak sağlıyor.

Samsung'un AirDrop alternatifi olan Quick Share özelliği de yeni güncellemeyle birlikte Galaxy S10 ve Galaxy Note10'lara gelecek. Bu özellik, etrafınızdaki birden fazla insanla fotoğraf, video ve büyük dosyaları paylaşmanızı sağlıyor. Music Share, arkadaşlarınız müzik çalmadan önce bağlantıyı kesmemeniz için bir hoparlöre kendi Bluetooth bağlantınızı paylaşabilmenizi sağlıyor. Böylelikle arkadaşlarınız, sizin hoparlöre olan Bluetooth bağlantınızı kullanarak müzik çalmaya devam edebiliyorlar.