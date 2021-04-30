SSD pazarının en önemli oyuncularından biri olan Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz ocak ayında duyurmuş olduğu yeni SSD modeli "870 EVO"yu Türkiye'deki müşterilerinin beğenisine sunuyor. Her ihtiyaca uygun depolama kapasitesi seçeneği sunan Samsung 870 EVO SSD, özelliklerine göre sunmuş olduğu fiyat etiketi ile iyi bir fiyat/performans ürünü kabul edilebilir.

250 GB, 500 GB, 1 TB, 2 TB ve 4 TB depolama kapasitesi seçenekleri sunan Samsung 870 EVO, depolama kapasitesine göre sırasıyla 150 TB, 300 TB, 600 TB, 1200 TB ve 2400 TB TBW sunuyor. SATA arayüzlü bir SSD olarak maksimum hız limitlerine ulaşan 870 EVO, 560 MB/sn okuma; 530 MB/sn yazma hızı sunabiliyor.

Rakip SATA SSD modellerinden farklı olarak MKX Controller bulunduran, Intelligent Turbo Write Teknolojisi ile iş yükünün çok fazla olduğu senaryolarda yükü optimize edip, performansı yükselten Samsung 870 EVO, akıllı telefonlardaki uyku moduna benzer şekilde arka plandaki aktiviteleri uyku moduna alarak güç tüketimini azaltıp verimliliği artırıyor.

Samsung 870 EVO, kapsamlı tarama ve SSD’ye reset atma özellikleri sunan Magician 6.2 ve Data Migration 4.0 teknolojilerini de destekliyor. 870 EVO'yu cazip bir ürün haline getiren en önemli detaylardan biri de önceki nesil 860 EVO'ya göre daha yüksek okuma ve yazma hızı sunmuş olmasına rağmen fiyat/performans durumunu koruyabilmiş olması.

Samsung 870 EVO özellikleri

Arayüz : SATA 6 Gb/s Interface

: SATA 6 Gb/s Interface Boyut : 2,5 inç

: 2,5 inç Depolama : Samsung V-NAND 3bit MLC

: Samsung V-NAND 3bit MLC Kontrol aygıtı : Samsung MKX Controller

: Samsung MKX Controller Kapasite : 4TB, 2TB, 1TB, 500GB, 250GB

: 4TB, 2TB, 1TB, 500GB, 250GB DRAM : 4GB LPDDR4 (4TB) 2GB LPDDR4 (2TB) 1GB LPDDR4 (1TB) 512MB LPDDR4 (250/500GB)

: Yazılan Toplam Bayt TBW : 150 TB (250 GB) 300 TB (500 GB) 600 TB (1TB) 1200 TB (2TB) 2400 TB (4TB)

: Rastgele Okuma / Yazma Hızı : QD32 - 98K/88K IOPS

/ : QD32 - 98K/88K IOPS Garanti süresi : 5 yıl

: 5 yıl Diğer özellikler: TRIM (Required OS), Garbage Collection, S.M.A.R.T

800 EVO serisinin en popüler SSD serilerinden biri olduğunu zaten biliyorduk ki Samsung 870 EVO, sunmuş olduğu özellikler ile özellikle günlük kullanım için en iyi seçeneklerden biri olduğunu kanıtlamış durumda. Peki bu SSD'ye sahip olmanın bedeli nedir?