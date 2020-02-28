Samsung Galaxy A11'in Render Görüntüleri Ortaya Çıktı

Samsung'un bu sene tanıtacağı bir diğer bütçe dostu akıllı telefonu Galaxy A11'e ait olduğu iddia edilen render görüntüleri ortaya çıktı. Render görüntüleriyle cihazın tasarımı, cihaz hakkındaki iddiaları doğruladı.

Geçtiğimiz haftalarda Samsung’un yeni akıllı telefonu olacak Galaxy A11 hakkında önemli bir detay ortaya çıkmıştı. WFA belgelerini inceleyen bazı kişiler, Samsung Galaxy A11’in Android 10 işletim sistemiyle geleceğini görmüş böylelikle bu konudaki iddialar da doğru çıkmıştı.

Son günlerde Samsung Galaxy A11 hakkında neredeyse hiçbir bilgiye ulaşamasak da bu durum bugün değişti. Android Headlines, hazırladığı haberde Samsung’un yeni bütçe dostu akıllı telefonu Galaxy A11’e ait olduğu iddia edilen render görüntülerini paylaştı.

Samsung Galaxy A11 render görüntüleri:

Haberde paylaşılan render görüntülerinin aslında daha önce FCC’nin belgelerinde görülen taslak çizimleri yansıttığı görüldü. Bununla birlikte aynı belgeler, Samsung Galaxy A11’in bizi Infinity-O ekranla karşılayacağını da göstermişti. Böylece cihazın diğer Ax1 telefonlarından da farkı ortaya çıkmıştı.

Samsung Galaxy A11, Galaxy A51 ve Galaxy A71’den farklı olarak Infinity-O AMOLED ekrana sahip olmayacak. Bununla birlikte telefonun ön kamerası, ekrana gömülü olmayacak. Tasarım kısmındaysa bizi daha yuvarlak köşeli bir cihaz karşılayacak.

Samsung Galaxy A11, şirketin bu yıl çıkardığı bir diğer bütçe dostu akıllı telefonu olan Galaxy A01 ile aynı şekilde TFT teknolojisine sahip olabilir. Bazı iddialara göre Samsung Galaxy A11, 6,2 inç büyüklüğünde bir ekranla birlikte gelecek ancak bu konu henüz kesinleşmiş değil.

Render görüntülerinde ortaya çıkan bir diğer detay da Galaxy A11’in arkasındaki parmak izi okuyucusu. Bununla birlikte cihazın üçlü kamera kurulumuna sahip olacağı ve ses tuşları ve güç tuşunun telefonun sağ kısmında yer alacağı da net bir şekilde görülüyor.

Bugüne kadar ortaya atılan iddiaları bir araya toplamak gerekirse Samsung Galaxy A11, 3 GB RAM’e, sekiz çekirdekli bir Exynos işlemciye ve 5.000 mAh bataryaya sahip olacak. Samsung’un yeni bütçe dostu telefonunun fiyatı konusundaysa henüz ortada bir iddia bulunmuyor.