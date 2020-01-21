Samsung Galaxy A11 ve M11, Android 10 ile Gelecek

Samsung'un 2020 yılında çıkaracağı bütçe dostu akıllı telefonları Galaxy A11 ve Galaxy M11'in Android 10 işletim sistemi kullanacağı bir kez daha doğrulandı. Doğrulama, WFA'nın onay belgelerinden geldi.

Samsung'un bütçe dostu telefonları Galaxy A11 ve Galaxy M11 yakında piyasaya çıkacak. Son olarak telefonlara Wi-Fi Alliance (WFA) tarafından sertifika verildi. Telefonların model numaraları SM-A115F ve SM-M115F olarak görüldü.

Birkaç ay önce Galaxy A11'in kutusundan Android 10 işletim sistemiyle çıkacağı iddia edilmişti. Yeni WFA onay belgelerine göre her iki cihaz da Android 10 işletim sistemiyle çalışacak. WFA belgeleri her zaman olduğu gibi yeni donanımlara dair ayrıntı vermiyor ancak kullanıcılar, yeni cihazlardan ne beklemeleri gerektiğine dair genel bir fikre sahipler.

Cihazların piyasaya ne zaman sürüleceği belli değil:

Samsung Galaxy A11, daha önce 2 GB RAM ve 32 GB'lık dâhili hafızayla birlikte Snapdragon 625/626 yonga setini çalıştırırken görülmüştü. Galaxy M11 hakkındaysa bu zamana kadar çok az şey biliniyor ancak cihazın standart siyah ve mavi renklerinin yanı sıra mor renk seçeneğinin de olacağı öğrenilmişti. Yine aynı cihazın en az 2 GB RAM'e ve 32 GB'lık dâhili depolamaya sahip olması bekleniyor.

Galaxy A11 ve Galaxy M11'in ne zaman piyasaya çıkacağı belirsizliğini koruyor. WFA onayı, ürünlerin yakın zamanda kullanıcıların karşısına çıkacağını gösteriyor olabilir ancak bunun bir garantisi bulunmuyor.

Samsung’un 2020 senesi için çok sayıda Galaxy A serisi modeli üzerinde çalıştığı biliniyor. Geçen sene Galaxy A serisindeki modellerini baştan aşağı yenileyen Samsung, önümüzdeki yıllarda hem bu seriye yeni modeller eklemeyi hem de mevcut modellerinin gelişmiş versiyonlarını kullanıcılara sunmayı planlıyor.

Samsung’un hangi akıllı telefon modeli ile Galaxy A serisinin açılışını yapacağı henüz bilinmiyor. Bazı tahminlere göre Galaxy A11, A31 ve A41 modelleri, yılın ilk tanıtılan Galaxy A serisi akıllı telefon modelleri olacak. Bunların yanı sıra Samsung’un daha üst segmentte piyasaya sürmeyi planladığı Galaxy A71 ve Galaxy A91’in de açılışı yapabileceği düşünülüyor.