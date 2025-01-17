Samsung Galaxy A26 modeliyle ilgili yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Batarya kapasitesi, tasarımındaki değişiklikler ve donanım yenilikleri telefonun özellikleri hakkında ipuçları veriyor.

Samsung, Galaxy A serisine yeni bir model ekliyor. Galaxy A26 5G, BIS ve Bluetooth SIG listelerinde yer alarak piyasaya çıkmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni modelin selefine göre daha ince bir tasarıma sahip olduğu ve bataryasının küçültülmüş olduğu dikkat çekiyor.

Galaxy A26 5G, 4,565mAh batarya kapasitesiyle gelecek. Galaxy A25’te bulunan 5,000mAh bataryadan daha düşük. Daha kompakt bir tasarıma sahip olan Galaxy A26 5G, aynı zamanda donanımında da bir takım değişiklikler barındırıyor.

Daha ince bir tasarım ile geliyor

Galaxy A26 5G, 164 x 77,5 x 7,7 mm boyutlarında ve 209 gram ağırlığında. Bu ölçüler telefonun daha ince ve hafif bir tasarıma sahip olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda Android 15 işletim sistemiyle kullanıcılara sunulacak. Böylelikle yeni yazılım özellikleri ve iyileştirmeleriyle karşımıza çıkacak.

Telefon, BIS sertifikası ile Hindistan pazarına yönelik satışa sunulacak ve "DS" ibaresi, çift SIM desteği sunduğunu gösteriyor. Bluetooth SIG listeleri, telefonun küresel pazarlarda da satışa sunulacağını ortaya koyuyor. Exynos 1280 işlemcisinin hızlandırılmış bir versiyonuyla çalışacak telefon, 8GB RAM ve 256GB depolama seçeneklerine sahip olacak. Galaxy A26 5G'nin tanıtımının yakın olduğu ve önümüzdeki günlerde piyasaya sürülmesinin beklendiği ifade ediliyor.