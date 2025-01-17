Galaxy XCover 7 Pro ile ilgili detaylar ortaya çıktı. XCover 7 Pro, değiştirilebilir pili, Snapdragon 7s Gen 3 işlemcisi ve gelişmiş dayanıklılık sertifikalarıyla dikkat çekiyor.

Samsung'dan pili değiştirilebilir yeni telefon geliyor. Samsung'un dayanıklı akıllı telefon serisi XCover, yeni bir modelle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Güvenilir kaynaklardan elde edilen kod satırlarına göre şirket Galaxy XCover 7 Pro modeli üzerinde çalışıyor. Cihaz, önceki modele kıyasla daha güçlü bir işlemciyle gelecek.

Samsung'un dayanıklı akıllı telefon serisi XCover, yeni modeli Galaxy XCover 7 Pro ile yenileniyor. Samsung bu modelde daha gelişmiş özellikler sunmaya hazırlanıyor.

Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 işlemci ile gelebilir

Galaxy XCover 7 Pro'nun, standart modelde bulunan MediaTek Dimensity 6100+ işlemcisi yerine Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 işlemciyle geleceği belirtiliyor. Cihazın MIL-STD-810H askeri dayanıklılık sertifikası ve IP68 suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikası sunması bekleniyor. Kod satırlarında tespit edilen bu bilgiler, Samsung'un dayanıklılık odaklı serisini güçlendirmeye devam ettiğini gösteriyor.

Galaxy XCover 7'nin mevcut özellikleri ise cihazın dayanıklılık odaklı yapısını koruduğunu ortaya koyuyor. XCover 7 Pro, 6.6 inç FHD+ TFT ekrana, 6 GB RAM ve 128 GB genişletilebilir depolama kapasitesine sahip. Android 14 tabanlı One UI 6 arayüzü ile gelen modelin, barkod ve QR kod taramaları için optimize edilmiş 50 MP arka ve 5 MP ön kameraya sahip olduğu belirtiliyor. Galaxy XCover 7 Pro'nun tanıtım tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.