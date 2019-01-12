Samsung Galaxy A7 (2017) İçin Android 9 Pie Geliyor

Samsung Galaxy A7 (2017) için Android 9 Pie güncellemesinin yolda olduğunu gösteren Geekbench skoru yayınlandı.

Orta seviye A serisi modellerini her yıl yenileyen Samsung, 2017 yılının Galaxy A7 modeli için Android 9 Pie güncellemesini kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor.

Geekbench kayıtlarında görülen Android 9 Pie yüklü Galaxy A7 (2017), bu güncellemenin yakın bir zamanda kullanıcılara sunulacağının ipucunu bizlere vermiş oldu.

Cihazın güncellemeyi ne zaman alacağı veya bu güncellemenin bir beta sürümü olup olmadığı gibi konular hakkında ise hiçbir bilgi bulunmuyor. Ortaya çıkan Geekbench skorlarından elde edebildiğimiz tek bilgi, test yapılan cihazın Android 9 Pie ile çalışıyor olması. Umuyoruz ki Samsung elini çabuk tutar ve Galaxy A7 (2017) kullanıcılarını bu güncellemeye bir an önce kavuşturur.