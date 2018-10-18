Samsung, Windows işletim sistemine sahip yeni tableti Galaxy Book 2'yi duyurmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz haftalarda Google Pixel, Microsoft Surface Pro 6 ve HP Spectre Folio lansmanlarına şahit olduk. Markaların yeni cihazlarını tanıttığı lansmanlar oldukça ilgiyle karşılandı. Samsung da bundan geri kalmayarak yakında Galaxy Book 2 isimli Windows tabletini satışa çıkarmaya hazırlanıyor.

Samsung'un 2 Kasım itibariyle satışa sunacağı Galaxy Book 2'yi bu yılın başlarında tanıtılan Galaxy Tab S4 ile karıştırmamak gerekir zirâ Galaxy Tab S4 Android işletim sistemiyle çalışırken, Galaxy Book 2 Windows işletim sistemiyle çalışacak. Galaxy Book 2 gücünü Snapdragon 850 işlemciden alacak. Snapdragon 850 sayesinde Galaxy Book 2, Gigabit hızda LTE özelliğine de sahip olacak.

Galaxy Book 2'nin şarjının 20 saate kadar dayanacağını belirten Samsung bu konuda oldukça iddialı. Cihazın 20 saate kadar dayanması ise Qualcomm'un Snapdragon 850 işlemcisinin Snapdragon 835 işlemciye göre %30 daha uzun batarya ömrü sağlamasından kaynaklanıyor. Dış görünüş olarak Microsoft Surface'e benzeyen bir alüminyum kasaya sahip Galaxy Book 2, Surface'den oldukça ince.

Ekran kısmında 2160x1440 çözünürlüğünde (216 ppi) 12 inçlik AMOLED ekrana sahip olan Galaxy Book 2'yi öne çıkaran bir diğer özellik ise bu kadar ince ve taşınabilir olduğu halde, benzer cihazlarda bulunmayan, Gigabit LTE bağlantısına sahip olması. Windows 10 S ile gelecek olan Galaxy Book 2 istenildiği takdirde tamamen ücretsiz bir şekilde Windows 10 orijinal sürüme yükseltilebilecek.

2 Kasım itibariyle 1.000$ fiyat etiketiyle satışa çıkması beklenen Samsung Galaxy Book 2, eşdeğerlerine göre sahip olduğu özelliklerle önemli derecede öne çıkıyor.