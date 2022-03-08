Samsung Galaxy F23 5G Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Samsung, Galaxy F serisi akıllı telefonlarına bir yenisini daha ekledi. Galaxy F23 5G olarak isimlendirilen telefon, kabul edilebilir özellikleriyle çok satan uygun fiyatlı telefonlar arasına girecek gibi görünüyor. İşte Samsung Galaxy F23 5G'nin fiyat ve özellikleri...

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, düzenlediği bir etkinlikte yeni akıllı telefonu Galaxy F23 5G'yi duyurdu. Pek de fena sayılmayacak özellikleriyle duyurulan telefon, sade tasarımı ile de dikkat çekecek gibi görünüyor. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, Samsung Galaxy F23 5G'nin teknik özelliklerine yakından bakalım.

6,6 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan LCD ekranla gelen telefon, kullanıcıya 120 Hz tazeleme oranı sunuyor. Corning Gorilla Glass 5 koruması ile desteklenen ekranın çentiğinde yer alan ön kamera ise 8 MP çözünürlük değerine sahip. Samsung Galaxy F23 5G'nin parmak izi okuyucu sensörü ise ekrana değil, yan çerçeveye monte edilmiş olarak karşımıza çıktı.

Karşınızda Samsung Galaxy F23 5G

Samsung'un yeni akıllı telefonu, Qualcomm'un Snapdragon 750G işlemcisinden güç alıyor. Bu güç, 6 GB'ye kadar RAM ve 128 GB depolama alanı ile destekleniyor. Android 12 tabanlı One UI 4.0 ile gelen telefona 1 TB'ye kadar microSD kart takılırken, 5.000 mAh kapasiteli 25 watt hızlı şarj destekli batarya da dikkatlerden kaçmıyor.

Telefonun arka kısmına baktığımızda da fena sayılmayan kamera özellikleri ile karşılaşıyoruz. 50 MP çözünürlük sunan ana arka kamera, 8 MP çözünürlük sunan ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro kamera ile destekleniyor. Yapay zeka ile de desteklenen kamera kurulumu, beklentileri karşılayacak gibi görünüyor.

Samsung Galaxy F23 5G teknik özellikleri:

Ekran: 6,6 inç, FHD+, 120 Hz

6,6 inç, FHD+, 120 Hz İşlemci: Snapdragon 750G

Snapdragon 750G RAM: 4 GB - 6 GB

4 GB - 6 GB Depolama: 128 GB

128 GB Ön Kamera: 8 MP

8 MP Arka Kamera: 50 MP + 8 MP + 2 MP

50 MP + 8 MP + 2 MP Batarya: 5.000 mAh (25 watt)

5.000 mAh (25 watt) İşletim Sistemi: Android 12 (One UI 4.0)

Android 12 (One UI 4.0) Bağlantı: 5G SA / NSA (N1,N3,N5,N7,N8,N20,N28,N66, N38,N40,N41,N78), Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.0, GPS + GLONASS, USB Type-C, NFC

İki farklı renk seçeneği ile piyasaya sürülecek telefonun fiyat durumu ise şöyle olacak: