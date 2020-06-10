Samsung Galaxy Fold 2'nin Ekran Özellikleri Ortaya Çıktı

Samsung Galaxy Fold serisinin yeni üyesi Galaxy Fold 2’ye ait bazı donanım özellikleri Güney Kore basınında ortaya çıktı. Samsung, Galaxy Fold 2’de hem katlanabilir ekranın boyutunu hem de ekran yenileme hızını artırıyor.

Samsung, geçtiğimiz senenin şubat ayında ilk katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Fold’u çıkarmıştı. Cihazın özellikle ekranın yaşadığı sorunlar; menteşe mekanizması ve tasarım tercihlerinin yeniden sorgulanmasına sebep olmuştu. Şirketin bu hatalardan ders alıp almadığını ise ağustos ayında duyurulacağı düşünülen Galaxy Fold 2 ile göreceğiz.

Samsung’un bu sene çıkardığı ve Galaxy Fold’a göre farklı bir tasarıma sahip olan katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip’in ardından çıkaracağı ikinci katlanabilir telefonu Galaxy Fold 2’ye dair bazı özellikler ortaya çıktı. Peki Galaxy Fold 2'den gelen bilgiler neler, gelin hep birlikte bakalım.

Samsung Galaxy Fold 2 donanım özellikleri:

Galaxy Fold 2’nin katlanmamış ekranının boyutu, önceki telefondaki ekran boyutu olan 7,3 inçten 7,7 inçe çıkacak. 2213 x 1689 çözünürlüğe sahip olacak olan yeni nesil Galaxy Fold, 120 Hz ekran yenileme hızına sahip olacak. Bir diğer yenilikse ilk nesil Galaxy Fold’da şikâyet edilen kapak ekranında yaşanacak. Galaxy Fold 2’nin kapağında bulunan ekranın boyutu 4,6 inçten 6,23 inçe çıkacak. Bu ekranın çözünürlüğü de 2267 x 819 olacak.

Telefonun kapağında yer alan bu ekranın yenileme hızı 60 Hz olacak ki batarya ömrünün korunması açısından böyle bir sınırlamaya gitmenin mantıklı olduğunu söyleyebiliriz. Cihazın hem katlanabilir ekranında hem de kapakta yer alan ekranında delikli ekran tasarımları kullanılacak.

Samsung, Galaxy Fold 2’nin katlanabilir ekranını korumak için Galaxy Z Flip’te de kullanılan Ultra İnce Cam teknolojisini kullanacak. Samsung’un Galaxy Fold 2’de hangi işlemciyi kullanacağına dair henüz net bir bilgi bulunmuyor ancak Qualcomm’un amiral gemisi işlemcisini kullanması muhtemel ki bu sene o işlemci Snapdragon 865. Tabii şirket, telefonun fiyatını biraz daha düşürmek için Snapdragon 765 işlemciyi de kullanabilir.

ETNew’de yer alan habere göre Güney Koreli teknoloji devinin Galaxy Fold 2’den satış beklentisi piyasada kaldığı süre boyunca 3 milyon. Sizce Samsung, Galaxy Fold 2 ile bu satış rakamına ulaşabilir mi?