Samsung Galaxy Fold İçin Android 10 Betası Yayınlanmayacak

Samsung, geçtiğimiz günlerde Galaxy A serisi için hiçbir şekilde Android 10 betası yayınlanmayacağını açıklamıştı. Güney Koreli şirket, katlanabilir telefon modeli Galaxy Fold için de Android 10 betası yayınlanmayacağını duyurdu.

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz aylarda katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Fold modelini piyasaya sürmüştü. İlk tanıtıldığı zaman birçok sorunla karşı karşıya kalan ve fazlasıyla eleştiri alan Galaxy Fold modeli, bunca eleştiriye ve gecikmeye rağmen Çin’de satışa çıktıktan yalnızca 2 saniye sonra tükenmişti.

Geçtiğimiz günlerde Samsung, Galaxy A serisi için piyasaya sürdüğü akıllı telefonlara Android 10 betasını yayınlamayacaklarını belirtmişti. Güney Koreli şirket, bu haber ile birlikte Galaxy A serisi için kararlı Android 10 güncellemesinin ne zaman yayınlanacağını da açıklamıştı. Samsung, şu anda piyasadaki en ilgi çekici ve en pahalı modeli olan Galaxy Fold ile ilgili de bir bilgi paylaştı.

Samsung Galaxy Fold, Android 10 betası almayacak:

Samsung, Galaxy A serisinde tercih ettiği stratejiyi katlanabilir telefonunda da uygulayacak. Samsung Galaxy Fold, herhangi bir Android 10 veya One UI 2.0 betası almayacak. Şirketin Güney Kore merkezli forumunda yayınlanan bilgilerde ayrıca Galaxy Note10 için de bir bilgi paylaşıldı. Paylaşılan bilgilere göre kararlı Android 10 güncellemesi Galaxy Note10 için yakın zamanda yayınlanacak. Yayınlanan resmi yol haritasına göre Galaxy Note10’un Android 10 güncellemesini ocak ayında alması bekleniyor. Şirket, bundan başka bir bilgi paylaşmadı ve Galaxy Fold’un güncellemesi için net bir tarih vermedi.

Ortaya çıkan bazı haberlere göre Galaxy Fold, kararlı Android 10 güncellemesini önümüzdeki sene içerisinde alacak. Cihazın Android 10 güncellemesini, Galaxy S10 ve Galaxy Note10’dan yaklaşık üç ay sonra alması bekleniyor ve bu da önümüzdeki senenin nisan ayına denk geliyor. Samsung’un Galaxy Fold modeli için Android 10 betası yayınlamayacak olmasının sebebinin cihazın şu an çok pahalı olması ve erişilebilirliğinin düşük olması olduğu düşünülüyor.