Samsung Galaxy Fold’un Çıkış Tarihi Belli Oldu

Samsung’un beklentileri karşılayamayan ve ilk yorumlardan sonra piyasaya çıkışı ertelenen katlanabilir telefonu Galaxy Fold’un olası yeniden çıkış tarihi belli oldu. Bu tarih, Galaxy Fold gibi bir cihaz için hiç de uygun değil.

Galaxy Fold, ilk olarak Nisan ayında piyasaya çıkması beklenen bir telefondu. Bu telefon, Samsung’un pazarında öncü ve lider bir firma olduğunun da göstergesi olacaktı; olmadı. Onun yerine Samsung Galaxy Fold, ilk alan kullanıcıların elinde parçalanmaya başladı ve Samsung da yeniden proje masasına dönüp cihazı nasıl düzeltebileceğini düşünmeye başladı.

Daha önce de doğru çıkan sızıntılara imza atmış Twitter kullanıcısı @evleaks (Evan Blass), Samsung Galaxy Fold’un çıkış tarihinin 27 Eylül olacağını iddia ettiği bir tweet attı. Samsung’un Çin ve ABD’de müşterilerin nabzını yokladığı bilinse de bu tarih çok da mantıklı bir seçim gibi durmuyor.

Samsung Fold temel olarak deneysel bir üründü ve asla 1 milyondan fazla satacağı hesaplanmamıştı. Böyle bir cihazı teknoloji meraklılarına sunmak için yılın ikinci çeyreği iyi bir zaman aralığı gibi görünüyordu. Telefonun hiçbir zaman amiral gemileriyle mücadele etmek gibi bir durumu yoktu.

Galaxy Fold, iPhone 11’den hemen sonra satışta

27 Eylül tarihinden bir hafta önce Apple, merakla beklenen yeni amiral gemisi serisi iPhone 11’i piyasaya sürecek. Üstelik sonbaharın tek önemli amiral gemisi de o olmayacak. Aynı dönemde Huawei Mate 30 Pro da tanıtılmış olacak. Google’ın Pixel 4’ü ve OnePlus 7T de bu zaman aralığında tüketicilerin beğenisine sunulacak. Kaldı ki bu yıl telefon almayı düşünen Samsung hayranları da Note10 serisine yatırım yapmış durumda.

Diğer amiral gemisi telefonlardan iki kat daha pahalı olan Galaxy Fold’un öne çıkan tek yanı katlanabilir ekranı. Bu ekranlar gerçekten de büyük ilgi uyandırmış olsa da ürünün ismi şimdiden lekelenmilş durumda ve Samsung’un ciddi anlamda oldukça iyi bir cihaz piyasaya sürmesi gerekiyor.