Samsung, Galaxy Fold İçin Deri Kılıf Tanıtacak

Samsung, geçtiğimiz Unpacked etkinliğinde tanıtılan Galaxy Fold için resmi bir deri kılıf çıkartmayı planlıyor.

Sammobile’ın haberine göre Samsung, Galaxy Fold için Siyah ve Beyaz renklerinde deri bir kılıf üretmeyi planlıyor. Bu deri kılıfın telefonun arka tarafını korumada yeterli olacağı ve ön taraftaki ekran için bir boşluk içereceği biliniyor.

Galaxy Fold’un dudak uçuklatan fiyatından sonra aksesuarlarının da biraz pahalı olması bekleniyor. Samsung tarafından yayınlanacak resmi kılıfın ise 50 dolar civarında olacağı tahmin ediliyor.

Çin’den yayılan yeni bir söylentiye göre Samsung, ‘makul’ bir fiyatta amiral gemisi bir telefon tanıtmayı da planlıyor. S10 ailesinin tanıtımından kısa bir süre geçti fakat bu seri, 2019’un tek amiral gemisi serisi olmayabilir.

Söz konusu amiral gemisinin A 2019 serisinde yer alacak Galaxy A90 olması bekleniyor ancak bu sadece bir teori. Yine aynı söylentiye göre Samsung, bu sene Qualcomm Snapdragon 855 SoC yonga setine sahip 6 model daha tanıtacak fakat tekrarlamakta fayda var; bunlar sadece birer teori.