Samsung, Galaxy Fold İçin Yeni Tanıtım Videosunu Yayımladı

Samsung'un merakla beklenen katlanabilir ekranlı telefonu Galaxy Fold için yeni bir tanıtım videosu yayımlandı.

Akıllı telefon sektöründe yeni bir dönemin başlamasına yaklaştığımız şu günlerde Samsung, henüz piyasaya sürülmeyen katlanabilir telefonu Galaxy Fold için yeni bir tanım videosu hazıladı. Hazırlanan video içerdiği mesajlar ile amacına ulaşmış gibi görünüyor.

Video, dünyaca ünlü kareograf Amy Gardner tarafından hazırlandı. Profesyonel bir dansçının kullanıldığı videoda kendini yeniden keşfetme dürtüsü mesajı veriliyor. Telefonun yenilikleriyle bağdaşlaşan bu video sayesinde istenilen mesaj verilmiş.

Samsung pazarlama ekibinden Pio Schunker yaptığı açıklamalarda, klasik lansman tanıtımlarının dışına çıkarak hedef kitleleri ile duygusal bir bağ kurma yoluna gitmeyi tercih ettiklerini belirtti. Kendilerine meydan okuduklarını belirten Schunker, Fold modeli için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını ifade etti.

Yayımlanan yeni videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz: