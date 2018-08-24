Samsung Galaxy J5 (2017), Android 8.1 Oreo Güncellemesi Aldı

Birçok amiral gemisi modelin bile sahip olmadığı Android 8.1 Oreo güncellemesi, Samsung’un 2017 yılında ürettiği Galaxy J5 cihazına geldi.

Android cihazlar arasında en popüler markalardan olan Samsung, 2017 yılında ürettiği J5 cihazı ile büyük kitleler tarafından olumlu geri dönüşler aldı. Bu noktada cihaz, geçtiğimiz günlerde Android 8.1 Oreo güncellemesi alacağı iddialarıyla gündeme gelmişti. Şimdi ise iddialar doğrulandı ve cihaz için ilk güncelleme Polonya’da kullanıcılara sunuldu.

Bundan birkaç hafta önce cihazın resmi WiFi sertifikasında verilen bilgilere göre 2017 model Samsung Galaxy J5’in Android 8.0 Oreo güncellemesi alacağı öne sürülmüştü. Ancak bu konuda bir farklılığa giden marka, ürününü direkt olarak Android 8.1 Oreo sürümüne yükseltti.

Daha öncesinde J5 (2016) cihazında da bu tür bir atlama yapan Samsung, şimdi bu şekilde bir ilerleme göstermesiyle kullanıcılarını şaşırtmadı. Öte yandan güncellemenin bir sonraki durağının da Hollanda olabileceği belirtildi. Ülkemiz Galaxy J5 (2017) kullanıcılarının Android 8.1 Oreo sürümüne ne zaman kavuşacağı net olarak belirtilmese de muhtemelen kısa zaman içerisinde cihazlar yeni sürüm ile güncellenecektir.