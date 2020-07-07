Samsung Galaxy Note 20'nin İlk Fotoğrafları Paylaşıldı

Henüz tanıtılmayan cihazların sızıntı fotoğraflarını paylaşan bir Twitter hesabı, şimdi de Samsung Galaxy Note 20'nin kanlı canlı fotoğraflarını paylaştı. Fotoğraflara göre Galaxy Note 20, radikal bir değişiklik bekleyenleri üzerken, mevcut tasarım dilini beğenenleri memnun edecek.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un bir sonraki amiral gemisi akıllı telefonu olacak Galaxy Note 20’nin ağustos ayının ilk günlerinde tanıtılması bekleniyor. Şu ana kadar ortaya çıkan sızıntılar ve söylentiler, cihazın hem ön hem arka tarafta büyük ölçüde Galaxy S20 ailesine benzeyeceğini söylüyordu.

Dün gece Jimmy Is Promo tarafından paylaşılan fotoğraflar, Samsung Galaxy Note 20’yi (ya da Galaxy Note 20 Ultra) ilk kez kanlı canlı görmemizi sağladı. Fotoğrafların, sızıntıların tarif ettiği Galaxy Note 20’ye büyük ölçüde benzer bir cihaz gösterdiği kesin.

Samsung Galaxy Note 20 önden böyle görünecek

Fotoğraflara baktığımızda Samsung’un, Galaxy Note 20 serisinde radikal bir tasarım değişikliğine gitmek yerine mükemmel tasarıma ulaşmak için detaylarla oynadığını görüyoruz. Örneğin; S-Pen’in kullanımı kolaylaştırmak için kenarlardaki ekran kavisi azaltılmış ve kullanıcının cihazı daha iyi kavrayabilmesi için arkadaki cam yüzeyin kavisi cihazın yanlarını kaplayacak şekilde artırılmış.

Fotoğraflarda, Galaxy Note 20’nin Galaxy S20 Ultra ile benzer büyüklükte bir kamera modülüne sahip olduğu görülürken, modülün içinde yer alan lenslerin boyutu iPhone 11 serisindekine benzer şekilde büyütülmüş. Geniş açı, ultra geniş açı ve periskop kameranın alt alta sıralandığı kamera kurulumunda LED flaş, ToF sensör ve lazer otomatik odaklama ise bu üç kameranın yanında bulunuyor.

Samsung Galaxy Note 20 arkadan böyle görünecek

Samsung, Galaxy Note 20 serisinde her zaman olduğu gibi bir siyah renk seçeneği sunmaya devam edecek. Ayrıca kasaya gömülmüş halde gelecek olan yeni S-Pen de Galaxy Note 20 ile aynı renge sahip olacak. Fotoğraflarda olağan bir şekilde cihazın metal çerçevelere sahip olduğunu görüyoruz. Ancak bu çerçeveler paslanmaz çelik mi yoksa alüminyum mu olacak. Bu soruyu şimdiden yanıtlamak zor.

Samsung Galaxy Note 20’nin fotoğrafları Jimmy Is Promo tarafından paylaşıldığında bazı kişiler fotoğraflardaki cihazın gerçek bir Galaxy Note 20 değil, bir maket olduğunu belirttiler. Daha önce pek çok isabetli sızıntı gerçekleştirmiş olan XDA Developers editörü Max Weinbach ise fotoğraflardaki cihazın gerçek bir çalışan ‘birim’ olduğunu onayladı. Bu nedenle fotoğrafların gerçek bir Galaxy Note 20’yi gösteriyor olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz.